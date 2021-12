Manchester United – Arsenal (3-2) : Cristiano Ronaldo renverse les Gunners

Même si les deux équipes ne jouent plus les cadors en Premier League, ce Manchester United-Arsenal n'en reste pas moins une affiche prestigieuse. Et ce jeudi soir, les deux équipes ont offert un magnifique spectacle au public d'Old Trafford.

Un but gag parfaitement valable

Mieux entré dans le match, Arsenal ouvrait assez logiquement le score peu avant le quart d'heure de jeu sur un but… gag. En effet, Fred marchait sur le pied de De Gea qui restait au sol. L'arbitre ne bronchait pas et Emile Smith Rowe en profitait pour marquer. Après consultation de la VAR, le but était logiquement validé puisque l'arbitre de la rencontre n'avait pas sifflé.

Après ce but, Arsenal retombait dans ses travers à l'image du but égalisateur de MU juste avant la pause : la relance complètement manquée de Ben White était récupérée par Sancho et l'Anglais trouvait Fred dans la surface des Gunners. Ce dernier en profitait pour servir Bruno Fernandes d'une superbe talonnade et le Portugais n'avait plus qu'à tromper Ramsdale.

Ronaldo dans la légende

En deuxième période, MU poursuivait sur sa lancée et après un caviar de Rashford, Cristiano Ronaldo faisait trembler les filets d'une jolie frappe croisée (52e). Un but historique puisque c'est le 800e de sa carrière !

Mais trois minutes plus tard, Arsenal revenait déjà dans la partie ! Sur une attaque rondement menée, Martinelli servait Odegaard qui marquait en force.

Mais il était dit que cette soirée serait celle de Cristiano Ronaldo. Le Portugais s'offrait un doublé en marquant un penalty (70e) consécutif à une faute d'Odegaard sur Fred.

Intérim réussi pour Carrick, place à Rangnick

Avec cette victoire, Manchester United se relance en championnat et remonte à la 7e place avec 21 points, à trois points de la quatrième place, synonyme de Ligue des champions.

Ce match marque aussi la fin de l'intérim de Michael Carrick après le licenciement d'Ole Gunnar Solskjaer. L'Anglais a réussi sa mission avec une victoire contre Arsenal et un nul à Chelsea (plus une victoire en Ligue des champions contre Villarreal).

C'est désormais Ralf Rangnick qui va prendre en main la destinée de Manchester United.