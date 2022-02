Barça : Dani Alves ne digère pas d’avoir été oublié en Ligue Europa

Au FC Barcelone, l’ennemi public N°1 s’appelle Ousmane Dembélé. Depuis son refus de prolonger son contrat, qui prendra fin dans cinq mois, et de partir lors du mercato hivernal. Et pourtant, l’ailier français a bel et bien été inscrit sur la liste des joueurs qui disputeront la Ligue Europa. Au contraire… de Dani Alves.

Trois nouveaux noms autorisés

Le latéral droit de 38 ans, de retour au Barça cet hiver, n’affrontera donc pas Naples en barrages, avec l’aller prévu le 17 février et le retour une semaine plus tard. Une situation idéale pour le faire souffler ? Peut-être, mais lui ne l’entend pas de cette oreille.

Selon Sport, Alves n’a pas du tout digéré le fait d’avoir été écarté de la liste en Ligue Europa. Le Brésilien souhaitait évidemment jouer la Coupe d’Europe… Mais Xavi ne pouvait inscrire que trois nouveaux noms sur la liste, et les recrues offensives ont eu la priorité.

Les offensifs privilégiés

Adama Traoré, Pierre-Emerick Aubameyang et Ferran Torres figurent bel et bien parmi les 32 noms couchés sur la feuille. Reste à savoir si l’entraîneur catalan a besoin d’autant d’attaquants, lui qui pourra également compter sur Memphis Depay, Ansu Fati, Luuk de Jong ou encore Martin Braithwaite.

Alves n’aurait pas fait tâche, et encore moins avec son incroyable expérience. Et au vu des efforts consentis par le Brésilien pour revenir, avec un salaire digne d’un club de Ligue 2, sa frustration semble légitime. À Xavi d’éviter que la situation ne tourne au mélodrame…