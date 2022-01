Manchester United : Cristiano Ronaldo partira si...

Le Portugais est déterminé à égaler le record de six Coupes d'Europe du grand Paco Gento. Il en possède actuellement cinq.

Ronaldo, départ programmé ?

Mais Cristiano a maintenant 36 ans et le temps lui est compté. De plus, son grand rival Lionel Messi en est à quatre, mais dans un club qui a plus de chances de remporter la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain. De plus, l'Argentin n'a encore que 34 ans.

Cristiano a rejoint United en provenance de la Juventus l'été dernier, mais les choses ne se sont pas vraiment passées comme prévu. Le club est actuellement à cinq points du top 4 de la Premier League et occupe la septième place du classement. Leurs perspectives immédiates ne sont pas très réjouissantes.

Cristiano est le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions avec 140 buts à son actif. Il a également marqué plus de buts que quiconque dans l'histoire du football international, avec 115 réalisations pour l'équipe nationale portugaise.