Manchester United : Cristiano Ronaldo parti pour partir ?

Jorge Mendes a toujours eu un pouvoir incroyable sur Cristiano Ronaldo et le marché des transferts, mais le fait que le super-agent portugais ait publiquement affirmé que l'attaquant est très heureux à Manchester United est à la fois inhabituel et inquiétant.

Manchester United est confronté à une crise dans laquelle son équipe semble ne pas travailler en tant qu'unité cohrente, et Ronaldo est mis en cause comme étant la cause du problème.

"Cristiano Ronaldo est très heureux à Manchester United", a expliqué Mendes dans une interview accordée à Sky Sport Italia.

"Il va continuer avec ses solides, grandes performances, comme toujours dans sa carrière. Ce sera une grande saison pour lui, j'en suis sûr".

De nouvelles perspectives pour Ronaldo ?

Ronaldo est considéré comme l'un des plus grands footballeurs de tous les temps, mais il n'échappe pas à l'emprise du temps et n'a jamais été autant dans le collimateur des critiques.

Le Real Madrid a connu des périodes difficiles lorsque Ronaldo était dans l'équipe, mais personne n'a jamais osé suggérer que le capitaine portugais était le problème, ses buts étaient trop importants et ils étaient si nombreux.

Le risque pour le Real Madrid de voir Ronaldo partir ne valait tout simplement pas la peine d'y penser alors qu'il était dans la fleur de l'âge, et Mendes ne parlait que lorsque Ronaldo voulait un nouveau contrat.

Le joueur avait ce pouvoir, l'effet de levier de son départ potentiel lui permettait de dicter les conditions au stade Santiago Bernabeu.

Maintenant, le fait qu'il ne soit pas aussi important pour United est un territoire inconnu pour lui, et peut-être la raison pour laquelle Mendes a été poussé à agir.

Mendes veut maintenir Ronaldo à United

Alors que dans le passé, Mendes a pu parler pour essayer de forcer les clubs à améliorer les conditions salariales de Ronaldo, dans ce cas, il est très probable qu'il essaie simplement d'empêcher United d'essayer de le faire partir.

Il n'y a pas d'autre club qui lui paierait un salaire équivalent et ses seules options réalistes à l'heure actuelle seraient de rejoindre la MLS.