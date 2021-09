Manchester United : Cristiano Ronaldo évoque le rôle joué par Ferguson dans son retour

Le Portugais a révélé qu'il était en contact régulier avec son ancien entraîneur avant de décider de quitter la Juventus pour Old Trafford.

Cristiano Ronaldo a confirmé que Sir Alex Ferguson a joué un rôle clé dans son retour à Manchester United, tout en décrivant son ancien mentor comme "une personne incroyable".

Ronaldo a permis à Manchester United de remporter trois titres de Premier League et la Ligue des champions lors de son premier passage au club entre 2003 et 2009 sous la direction de Ferguson, marquant 118 buts en 292 matches.

Le Portugais a ensuite connu un succès encore plus grand au Real Madrid avant de rejoindre la Juventus en 2018, et après trois ans à Turin, il a décidé de retourner à Old Trafford, son ancien manager lui donnant un léger coup de pouce en direction des Red Devils.

Ronaldo a évoqué sa relation avec Ferguson, révélant qu'ils sont restés en contact régulier tout au long de la dernière décennie.

"Comme tout le monde le sait, depuis que j'ai signé pour Manchester [United] à 18 ans, Sir Alex Ferguson était la clé", a déclaré le joueur de 36 ans à MUTV . "Je me souviens quand nous avons joué contre Manchester quand j'étais au Sporting Lisbonne.

"Pour moi, Sir Alex Ferguson est comme un père dans le football. Il m'a beaucoup aidé, il m'a appris beaucoup de choses, et à mon avis, bien sûr, il a joué un grand rôle en raison de la relation que nous avions, nous restons en contact tout le temps, et c'est une personne incroyable.

"Je l'aime vraiment beaucoup et il a été la clé pour que je sois dans la position où je suis, à Manchester United."

Ole Gunnar Solskjaer est l'homme qui entraînera Ronaldo à Manchester cette fois-ci, et le quintuple Ballon d'Or est impatient de travailler à nouveau avec son ex-coéquipier alors qu'il tente d'inaugurer une nouvelle ère de succès au club.

A la question de savoir s'il a déjà eu l'occasion de parler à Solskjaer, l'international portugais a répondu : "Eh bien, nous avons discuté, mais bien sûr, je vais avoir le temps de parler avec lui en face à face, pour savoir ce qu'il attend. Comme vous le savez, j'ai joué avec lui pendant deux ou trois ans à Manchester United, donc j'ai une bonne relation avec lui, mais maintenant avec un rôle différent, je suis un joueur et il est un entraîneur.

"Mais cela n'a pas d'importance, ma relation avec lui est excellente et comme je l'ai déjà dit, je suis à Manchester pour aider l'équipe à atteindre ses résultats et l'entraîneur peut compter sur moi pour tout ce qu'il veut. Je suis donc disponible pour tout".

Ronaldo a ensuite insisté sur le fait que c'était le bon moment pour lui d'écourter son séjour à la Juventus et de revenir sur ses pas, l'attaquant vétéran étant désormais impatient d'offrir davantage de trophées aux supporters.

"Je pense que c'est la meilleure décision maintenant que je l'ai prise. C'est exactement ce qu'il faut faire à mon avis", a-t-il ajouté. "Je suis passé de la Juve à Manchester, c'est un nouveau chapitre, je suis tellement heureux et content, et je veux continuer encore, faire l'histoire, essayer d'aider Manchester à obtenir de grands résultats, gagner des trophées".