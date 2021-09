Manchester United : Cristiano Ronaldo déplore la défaite face aux Young Boys

Cristiano Ronaldo a déploré l'effondrement de Manchester United en fin de match contre Young Boys en Ligue des champions.

La superstar portugaise s'attend néanmoins à ce que les Red Devils rebondissent rapidement après ce revers.

Ronaldo a inscrit trois buts en deux matches depuis son retour à Manchester, mais les 10 hommes d'Ole Gunnar Solskjaer ont tout de même subi une défaite 2-1 après que Jordan Siebatcheu a profité d'une passe en retrait mal jugée de Jesse Lingard à la 95e minute.

Après avoir égalé le record d'Iker Casillas, son ancien coéquipier au Real Madrid, avec sa 177e apparition en Ligue des champions mardi, Ronaldo a ouvert le score à la 13e minute lors de l'ouverture du Groupe F. Il a permis aux Young Boys de devenir le 36e joueur de l'histoire de la Ligue des champions.

Ce but a fait des Young Boys la 36e équipe contre laquelle Ronaldo a marqué en Ligue des champions, un record qu'il partage désormais avec Lionel Messi.

Mais United a payé le prix de l'expulsion de son défenseur Aaron Wan-Bissaka 10 minutes avant la mi-temps - le but de Nicolas Moumi Ngamaleu à la 66e minute a rétabli la parité pour Young Boys, qui a ensuite assommé les visiteurs avec le dernier coup de pied du match.

Ronaldo, dont les joueurs de United se déplacent à West Ham dimanche pour tenter de conserver leur invincibilité au début de la campagne de Premier League, a écrit sur les réseaux sociaux : "Ce n'était pas le résultat que nous voulions, mais maintenant il est temps de bien récupérer et de se concentrer sur le prochain match !".

Le but du joueur de 36 ans pour United est intervenu 12 ans et 132 jours après son précédent but en Ligue des champions pour le club de Premier League, battant le record de l'écart entre les buts pour la même équipe dans la compétition précédemment détenu par Javier Zanetti pour l'Inter (11 ans 315 jours, 1998-2010).