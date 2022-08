Manchester United connaît le prix de Carrasco

Manchester United a été lié à une série de joueurs de l'Atletico Madrid cette semaine, y compris Matheus Cunha et Joao Felix.

Cependant, les rumeurs plaçant Yannick Carrasco dans le cadre sont un peu différentes.

L'ailier belge est retourné à l'Atleti pour la dernière saison du titre et est immédiatement devenu un élément clé du nouveau système de Diego Simeone avec trois défenseurs centraux.

D'après le Telegraph en Angleterre, et selon Diario AS, les Rojiblancos accepteraient une offre de 30 millions d'euros pour Carrasco. Cela contraste avec les rapports précédents avec Felix et Cunha, car les deux comprenaient des chiffres beaucoup plus élevés et ont apparemment été rejetés peu de temps après. En outre, le rapport sur Carrasco provient de la presse anglaise plutôt que de Madrid.

Même s'il s'agit d'une transaction financièrement utile, elle affaiblirait sans aucun doute l'équipe de Simeone. Bien qu'il n'ait pas été titularisé lors du premier match de la saison contre Getafe, Carrasco a prouvé qu'il était un élément clé à maintes reprises au cours des deux dernières saisons.