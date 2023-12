Manchester United compte sur 4 flops pour remplir ses caisses

Le responsable du recrutement de Manchester United, John Murtough, s'est rendu en Arabie saoudite au début du mois pour des négociations

Les Red Devils tentent de lever des fonds pour 2024, ce qui leur permettrait de recruter davantage de joueurs adaptés au style d'Erik Ten Hag. Malgré des dépenses somptuaires cet été, Man Utd a connu une saison catastrophique et plusieurs des recrues de Ten Hag sont remises en question. La solution ? Signer plus de joueurs, bien sûr.

Antonio Silva, Serhou Guirassy, Joao Neves et Jean-Clair Todibo ont été fortement liés aux Red Devils ces derniers temps, mais tous, à l'exception de Guirassy (17,5 millions d'euros), exigeront des indemnités de transfert élevées. L'incertitude planant toujours sur la date exacte à laquelle l'investissement imminent de Sir Jim Ratcliffe touchera le compte en banque du club, United devra vendre pour acheter en janvier.

C'est précisément la raison pour laquelle le directeur sportif de Man Utd, John Murtough, s'est rendu en Arabie saoudite au début du mois, selon le Daily Mail. Le responsable du recrutement s'est rendu à Riyad pour des négociations sur les transferts et a officiellement proposé quatre joueurs indésirables aux dirigeants de la Pro League saoudienne.

Le rapport affirme que les joueurs en question sont Raphael Varane, Casemiro, Jadon Sancho et Anthony Martial, qui coûtent aux Red Devils un total de 256 millions d'euros. Varane, Casemiro et Sancho ont déjà été associés à un transfert vers l'Arabie saoudite.

Le directeur du football de la Pro League, Michael Emenalo, a récemment déclaré à propos des rumeurs concernant Sancho : "Nous ne pouvons pas parler de cibles spécifiques : "Nous ne pouvons pas parler de cibles spécifiques en ce qui concerne les clubs parents et nous ne pouvons pas non plus parler de cibles spécifiques en ce qui concerne les clubs parents.