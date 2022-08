Manchester United commence mal

Pour son entrée en lice en premier League cette saison, Manchester United défiait Brighton et les Mancuniens n'ont pas été brillants...

On a beaucoup parlé de Manchester United et de Cristiano Ronaldo cet été. partira, partira pas ? L'international portugais a animé la colonne des transferts dans les plus grands médias européens.

Mais place au terrain avec la réception de Brighton pour le compte de la première journée de la saison anglaise, ce dimanche. Sans Cr7, les Red Devils ont rendu une copie pleine de ratures.

Ce sont d'ailleurs les Seagulls qui ont ouvert les hostilités à la demi-heure de jeu. Welbeck trouvait Gross en retrait qui marquait du plat du pied droit. 1-0, puis 2-0 sur un doublé de Gross.

L'Allemand avait bien suivi suite à uen frappe de Solly March repoussée par De Gea pour porter la marque à 2-0 à 5 minutes du repos.

Les Mancuniens allaient se réveiller un peu en seconde période avec un CSC de Mac Allister à 20 minutes de la fin suite à un corner des locaux.

Quelques instants plus tard; Manchester poussait et Dalot, alerté sur le flanc gauche, revenait dans l'axe avant d'asséner une frappe tendue du droit que Robert Sanchez déviait.

Mais le score n'alalit plus évoluer. United s'incline pour sa première. Un gros camouflet d'emblée !