Manchester United : Carrick assure que Rangnick n'a pas eu d'influence sur contre Chelsea

Ralf Rangnick n'a eu aucune influence sur la sélection et la tactique de Manchester United lors du match nul 1-1 contre Chelsea en Premier League, selon le manager intérimaire Michael Carrick. Les visiteurs ont pris l'avantage par Jadon Sancho alors qu'ils n'ont tiré que trois fois pendant tout le match à Stamford Bridge, et ont longtemps tenu bon pour pensant obtenir une précieuse victoire pour la suite de la saison et pour la confiance, mais ils ont concédé un penalty transformé par Jorginho, qui a rattrapé son erreur et permis à Chelsea de revenir à égalité.

Carrick explique la mise à l’écart de Cristiano Ronaldo

Ralf Rangnick, mentor de Thomas Tuchel, l'entraîneur de Chelsea, devrait être nommé successeur intérimaire d'Ole Gunnar Solskjaer, mais Carrick a rapidement rejeté les suggestions selon lesquelles l'Allemand aurait eu une influence sur sa propre approche ce week-end. "Ce n'est pas le cas, non", a déclaré l'ancien milieu de terrain de United à BBC Sport lorsqu'on lui a demandé si son probable remplacement avait influencé ses décisions tout au long du match.

Carrick frustré par le match nul

"Je suis légèrement déçu pour être honnête. Nous avons pris l'avantage, nous sommes venus ici pour gagner. C'est décevant de mener 1-0 et de se faire enlever la victoire. Cette intention et cette faim nous ont résumés aujourd'hui. Nous savions que le football ne serait pas toujours fluide, mais nous étions prêts à nous battre. Sancho a réussi à marquer et je suis content pour lui. J'ai fait deux bons matches", a ajouté l'ancien milieu de terrain de Manchester United.

Manchester United : Cristiano Ronaldo, De Gea et les autres joueurs rendent hommage à Solskjaer

Michael Carrick a ajouté que ce point était doux-amer étant donné qu'il aurait préféré être sur le banc de touche aux côtés de son ancien patron et ami Ole Gunnar Solskjaer, ajoutant : "C'est un sentiment mitigé parce que je ne devrais pas être ici si les choses s'étaient déroulées comme nous le voulions. J'ai l'impression que nous avons perdu aujourd'hui parce que deux victoires auraient été mieux."

Les débuts de Rangnick contre Arsenal ?

Avec l'arrivée de Rangnick - qui met fin à un exode d'une période de deux ans sans être sur le moindre banc de touche pour diriger une équipe - considérée comme une simple formalité maintenant, Manchester United est prêt pour un changement sismique dans l'approche tactique en sortant de l'ère Solskjaer. Si le Norvégien a contribué à réhabiliter l'environnement du club dans le sillage du mandat de José Mourino, et a partagé un amour mutuel évident avec les Red Devils, son incapacité à soutenir les deuxièmes places de la Premier League et de l'Europa League de la saison dernière avec un défi sérieux pour l'argent cette année lui a coûté cher.

L'article continue ci-dessous

Les Red Devils espèrent maintenant que son successeur obtiendra des résultats similaires à ceux obtenus par Tuchel à Chelsea, lorsqu'il est arrivé à mi-parcours de la dernière campagne pour succéder à Frank Lampard et mener les Blues à une victoire inattendue en Ligue des champions. Si tout se déroule comme prévu, Rangnick devrait être confirmé avant que Manchester United accueille Arsenal à Old Trafford le 2 décembre.

Un test ultérieur, face à Crystal Palace, l'attendra, mais Rangnick aura probablement pris la mesure de la tâche à accomplir lorsque son équipe jouera son dernier match de phase de groupe de la Ligue des champions contre Young Boys la semaine suivante. Le calendrier des fêtes de fin d'année lui donnera alors sa première chance d'inverser la tendance et de ramener les Diables Rouges dans la course aux quatre premières places.