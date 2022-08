Manchester United : Antony affiche son rêve

L'Ajax a rejeté la nouvelle offre de 90 millions de dollars de Manchester United pour la star brésilienne Antony.

Le joueur a parlé de son avenir dans une interview exclusive avec Fabrizio Romano.

"J'espère que les fans de l'Ajax me comprennent, car l'avenir d'un footballeur est quelque chose de totalement incertain et les opportunités peuvent être uniques", a avoué Antony dans l'interview précitée. "Mon message est un message de remerciement à l'Ajax, au club et aux fans", a-t-il ajouté.

"Quelle est votre position en ce moment ?" a demandé le journaliste italien. Ce à quoi le Brésilien a répondu : "Les gens doivent m'écouter et comprendre que ma motivation me pousse vers le bonheur. J'en ai besoin pour continuer à performer à un haut niveau - l'Ajax sera toujours dans mon cœur !".

Concernant son ressenti actuel au club, le joueur est reconnaissant de son passage mais insiste sur son désir de partir : "J'étais très heureux à Amsterdam, j'ai gagné des titres à l'Ajax, je me suis fait des amis et j'ai construit une partie de ma carrière, mais maintenant j'insiste sur le fait que je suis prêt et plein de motivation pour suivre mon histoire et mes rêves."