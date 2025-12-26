Manchester United : Amorim dans le flou total sur ces deux stars

alors que Manchester United se rapproche d'une période potentiellement délicate en matière de contrats. Les deux joueurs approchent de la fin de leurs contrats actuels, laissant planer l'incertitude sur leur avenir, eux qui ont retrouvé leur meilleur niveau sous la direction de l'entraîneur portugais.

Aucune clarté pour l'instant concernant les contrats clés.

À partir de janvier, tout joueur dont le contrat expire le 30 juin est autorisé à négocier avec des clubs étrangers et même à signer un pré-contrat, lui permettant un transfert gratuit cet été tout en restant éligible pour terminer la saison. C'est un scénario que United connaît bien. L'année dernière à la même époque, Liverpool était confronté au même risque avec Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk et Mohamed Salah. Deux d'entre eux ont finalement prolongé leur contrat, tandis qu'Alexander-Arnold a rejoint le Real Madrid.

Tous les contrats arrivant à échéance n'ont pas la même importance à Old Trafford. Le gardien vétéran Tom Heaton devrait prendre sa retraite, tandis que les blessures à répétition de Tyrell Malacia ont limité son impact ces deux dernières années et demie. En revanche, les situations de Maguire et Casemiro sont bien plus préoccupantes. Le contrat de Maguire expire cet été, Manchester United ayant activé l'option d'une année supplémentaire en début de saison. La situation de Casemiro est similaire : son contrat arrive également à échéance en juin, mais comprend une année supplémentaire en faveur du club.

Il fut un temps où les départs potentiels de Maguire et Casemiro n'auraient peut-être pas suscité d'inquiétude chez les supporters. Tous deux ont traversé des périodes difficiles et essuyé de vives critiques ces dernières saisons. Pourtant, sous la houlette d'Amorim, chacun a connu une discrète renaissance, retrouvant sa forme, sa confiance et son autorité. Malgré cela, le débat persiste quant à la pertinence de prolongations de contrat comme stratégie à long terme.

Casemiro figure toujours parmi les joueurs les mieux payés de Premier League et certains observateurs se demandent si une année supplémentaire à un salaire similaire est justifiée malgré son retour en forme. Maguire, quant à lui, a ouvertement reconnu l'incertitude qui plane sur son avenir, même si certaines rumeurs laissent entendre qu'il pourrait accepter une baisse de salaire si une prolongation de contrat adaptée lui était proposée.

Interrogé directement sur les décisions prises, Amorim a été clair lors de sa conférence de presse d'avant-match, avant la rencontre de Newcastle United à Old Trafford le lendemain de Noël.

« Non, aucune décision n'a été prise », a-t-il confirmé aux journalistes. « Nous avons beaucoup de travail. Nous devons anticiper la saison prochaine, notamment la tenue de matchs européens. Je suis très satisfait de l'équipe, mais l'avenir est incertain. Nous verrons donc comment les choses évoluent d'ici la fin de la saison, quelle sera notre position au classement, et nous aviserons ensuite. »