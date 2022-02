Manchester United accroche l'Atlético, le Benfica résiste à l'Ajax

Après six matches riches en émotions, les deux derniers huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions 2022 se disputaient simultanément ce mercredi soir. Le premier opposait l'Atlético de Madrid à Manchester United au Wando Metropolitano. Le second mettait aux prises l'Ajax Amsterdam et le Benfica Lisbonne. Les deux se sont soldés sur un match nul.

Atlético de Madrid 1-1 Manchester United

Dans un Wanda Metropolitano des grands soirs, le Manchester United de Cristiano Ronaldo était attendu de pied ferme par les Colchoneros. Habitué à briller contre l'Atlético, lui qui a inscrit 25 buts en 35 matches dont quatre triplés face aux Madrilènes, le Portugais n'a pas eu son rayonnement habituel. Bien au contraire, puisqu'à la pause, Manchester United n'avait tout simplement pas touché le moindre ballon dans la surface adverse... Calvaire.

Trouvé par une merveille de centre de Renan Lodi, c'est un autre portugais qui s'est illustré : Joao Felix, dont la tête est rentrée à l'aide du poteau (7e). Juste avant la pause, les hommes de Diego Simeone sont même passés tout près de doubler la mise, mais la tête de Vrsaljko est venue heurter la barre transversale de David De Gea (45e). Tournant du match.

Bousculés dans les duels et inférieurs aux Espagnols dans le premier acte, les Red Devils sont revenus avec de meilleures intentions, profitant de l'apathie de locaux trop frileux. Ils ont finalement été récompensés en toute fin de rencontre. Anthony Elanga, jeune joueur âgé de 19 ans entré en jeu en cours de match, a trompé un Jan Oblak impuissant d'une frappe parfaitement croisée (80e). L'Atlético a arrêté de jouer à la pause et pourrait le regretter...

Benfica Lisbonne 2-2 Ajax Amsterdam

Dans le même temps, l'Ajax Amsterdam, une nouvelle fois outsider de la compétition, a fait étalage de sa force offensive en terre portugaise. Les Néerlandais ont d'abord ouvert le score par l'intermédiaire de l'inévitable Dusan Tadic (18e), buteur d'une reprise de volée. Puis, Sébastien Haller, meilleur buteur de cette édition de la C1, s'est offert de véritables montagnes russes émotionnelles. Impliqué sur deux buts, l'Ivoirien a eu très chaud.

Dans un premier temps, l'ancien attaquant de West Ham a trompé son propre gardien de but, remettant le Benfica Lisbonne dans la rencontre en déviant malencontreusement une tentative de Jan Vertonghen (26e). Solide mentalement, le buteur n'a pas laissé de place au doute, et n'a eu besoin que de trois minutes pour se rattraper, s'y reprenant à deux fois pour redonner l'avantage aux visiteurs (29e). En fin de rencontre, les hommes de Nelson Verissimo sont revenus au score grâce à une tête de Roman Yaremchuk, aux six mètres (72e). Cette double confrontation entre le Benfica et l'Ajax promettait du spectacle. Elle n'a pas déçu !