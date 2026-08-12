



Jeux d'amitié des clubs - Journée 1 15 août 2026 - 10:45

Le match Manchester United contre l’AC Milan débute le 15 août 2026 à 11h45 EST et 15h45 GMT.

Bilan 2025-26

Manchester United a terminé troisième de la saison 2025-26 de Premier League anglaise, à sept points du dauphin Manchester City. United a remporté cinq de ses six derniers matches pour assurer sa place en Ligue des champions après deux ans d’absence de la compétition continentale reine. Le meneur de jeu portugais Bruno Fernandes a brillé avec United en battant le record du nombre de passes décisives sur une seule saison de Premier League. Il a créé 21 buts pour ses coéquipiers lors du dernier exercice dans l’élite anglaise.

Milan a vécu une saison 2025-26 décevante, terminant cinquième de Serie A, ce qui n’a suffi que pour obtenir une place en Ligue Europa cette saison. Cela marque désormais une absence de deux ans de la Ligue des champions, on peut donc dire que ces deux équipes suivent des trajectoires opposées.

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Qu’ont ajouté Manchester United et Milan sur le marché des transferts ?

United a renforcé son milieu de terrain avec les coûteuses signatures de Youri Tielemans en provenance d’Aston Villa et d’Andrey Santos, arrivé de Chelsea. Karl Darlow apporte de l’expérience au poste de gardien, tandis que le Colombien de 18 ans Cristian Orozco débarque comme un prometteur milieu défensif.

Milan a cassé sa tirelire pour recruter l’attaquant portugais Goncalo Ramos en provenance du PSG. Le club a également enregistré les arrivées du défenseur central espagnol Mario Gila, venu de la Lazio, ainsi que du défenseur central gaucher de 20 ans Sankhoun Diawara, en provenance de Troyes en France.

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Compositions probables

Manchester United (4-2-3-1) : Heaton ; Mazraoui, Maguire, Heaven, Shaw ; Mount, Santos ; Amad, Lacey, Dorgu ; Mbuemo.

AC Milan (3-4-2-1) : Torriani ; Terracciano, De Winter, Pavlovic ; Chukwueze, Modric, Comotto, Estupinan ; Leao, Loftus-Cheek ; Camarda.

Nouvelles des équipes et effectifs

Aucune nouvelle d’équipe n’est actuellement disponible pour les deux camps avant cette rencontre. Les informations sur les blessures, les suspensions et les compositions probables seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi, dès qu’elles seront disponibles.

Il en va de même pour l’AC Milan, pour lequel aucun détail confirmé sur le groupe ni aucune mise à jour concernant le staff n’ont été fournis à ce stade. Revenez consulter cette page pour les dernières mises à jour avant le match.

Forme

Manchester United aborde ce match avec un bilan de pré-saison mitigé mais encourageant. Sur ses cinq derniers matches, le club en a remporté trois, fait un nul et subi une défaite, avec 12 buts marqués et trois encaissés. Sa sortie la plus récente s’est soldée par un nul 1-1 contre le Paris Saint-Germain, tandis qu’une victoire 2-1 face à l’Atletico Madrid et une correction 5-0 infligée à Rosenborg illustrent son potentiel offensif. L’unique défaite est intervenue contre Wrexham, sur le score de 1-0, un revers subi en début de pré-saison.

Les cinq derniers matches de l’AC Milan racontent une autre histoire. Le club a gagné une fois, fait deux nuls et perdu à deux reprises, en encaissant sept buts sur cette série. Son résultat le plus récent a été une défaite 3-0 contre Chelsea, et il s’est également incliné 2-1 face à Cagliari lors de sa dernière rencontre de Serie A la saison passée. Un nul 2-2 contre le Celtic et un match nul 1-1 contre l’Inter complètent une pré-saison marquée par un manque de constance.

Confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs a eu lieu en Ligue Europa en mars 2021, lorsque Manchester United s’est imposé 1-0 à San Siro. Les deux manches de cette confrontation se sont conclues par une qualification de United, après un nul 1-1 à Old Trafford à l’aller. Sur les cinq confrontations directes figurant dans les données, United en a remporté trois et a fait un nul, tandis que l’AC Milan a signé une victoire. Le résultat le plus net a été un succès 4-0 de United à Old Trafford en Ligue des champions en mars 2010.