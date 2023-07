Manchester United aurait trouvé un accord personnel avec Rasmus Hojlund et serait prêt à lancer une première offre pour l'attaquant de l'Atalanta.

Selon Fabrizio Romano, les Red Devils sont prêts à lancer leur première offre officielle pour Hojlund après s'être mis d'accord sur les conditions personnelles de l'international danois. Erik ten Hag a clairement fait savoir qu'il voulait un attaquant pour épauler Marcus Rashford et les géants de la Premier League ont jeté leur dévolu sur Hojlund, l'attaquant de La Dea.

United est en pourparlers avec le club de Serie A et a déjà proposé de l'argent et des joueurs, qui seraient Fred et Donny van de Beek, mais l'Atalanta a rejeté l'option d'un revers de la main. L'Atalanta a fixé un prix minimum de 70 millions d'euros (60 millions de livres/ 78 millions de dollars) pour Hojlund et veut que la totalité du paiement soit effectuée en espèces.

Toutefois, les restrictions imposées par la FFP pourraient empêcher United d'atteindre ce prix. Ils doivent donc vendre pour réaliser l'opération et se conformer aux règlements. De plus, ils souhaitent ajouter un milieu de terrain à leur effectif et ont repéré Sofyan Amrabat, de la Fiorentina. Le Marocain n'est pas la seule cible des Red Devils au milieu de terrain, Leon Goretzka, du Bayern Munich, étant également lié à un transfert à Old Trafford.