Manchester United a trouvé le successeur d'Amorim en Bundesliga

Le technicien de 54 ans, qui avait refusé une offre de Tottenham Hotspur il y a quelques années, figurerait en bonne place sur la liste des candidats des Red Devils. Proche de Christopher Vivell, dirigeant de Manchester United, l'entraîneur de Bundesliga serait ouvert à un futur transfert en Premier League.

United a entamé des démarches préliminaires pour trouver son prochain entraîneur permanent, et des informations en provenance d'Allemagne indiquent que le club a pris contact avec Niko Kovac. Selon Sky Sport Allemagne, le technicien de 54 ans est considéré comme un candidat sérieux pour succéder à Ruben Amorim, parti depuis, alors que le club cherche à passer d'une gestion intérimaire à une solution durable.

La direction de United, et plus particulièrement le directeur technique Christopher Vivell, entretient des contacts étroits avec Niko Kovac. Fin connaisseur du marché allemand, Vivell serait à l'origine de cette démarche. Manchester United aurait « pris des renseignements sur la situation de Kovac », signe qu'ils envisagent sérieusement sa candidature pour le poste vacant à Old Trafford.

Kovac réalise actuellement une excellente saison à Dortmund, où son contrat court jusqu'en 2027 suite à une récente prolongation. Cependant, l'approche proactive de United laisse penser que le club prospecte activement des entraîneurs européens expérimentés capables de ramener discipline et structure. Selon les informations, Kovac figure en bonne place sur la liste des candidats, son style rigoureux séduisant les dirigeants désireux de stabiliser l'équipe après une période tumultueuse.

L'attrait de la Premier League reste un facteur important dans les projets de carrière de Kovac. Bien qu'il soit pleinement investi dans son rôle actuel à Dortmund, des sources proches de lui indiquent qu'un transfert en Angleterre est un objectif prioritaire pour l'avenir. L'entraîneur envisage « très bien » un poste en Angleterre, un sentiment qui devrait rassurer les clubs intéressés comme United, à la recherche d'un successeur permanent.

Manchester United n'est pas le seul grand club anglais à s'intéresser de près à l'ancien entraîneur du Bayern Munich. Il a été révélé que Kovac était récemment au cœur des discussions à Chelsea. Suite au limogeage d'Enzo Maresca, les Blues ont longuement débattu de l'opportunité de nommer Kovac avant de se tourner vers une autre option.

Cet intérêt persistant de la part des clubs anglais de premier plan témoigne de la grande estime dont jouit Kovac outre-Manche. Si les consultants allemands s'interrogent souvent sur la valeur artistique de son football pragmatique, son approche claire et axée sur les résultats est bien mieux perçue par les dirigeants de Premier League. Avec la venue de Dortmund en Angleterre ce mardi pour un match de Ligue des Champions contre Tottenham, l'attention portée à Kovac devrait s'intensifier à nouveau.