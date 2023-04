Manchester United a trouvé le "lèche-bottes" de Cristiano Ronaldo

Manchester United a trouvé un joueur qui avait l'habitude de faire des passes à Cristiano Ronaldo pour "recevoir des éloges"

L'attaquant d'Al-Nassr a connu une fin amère à Old Trafford après la résiliation mutuelle de son contrat en novembre 2022, à la suite d'une interview explosive avec Piers Morgan dans laquelle il s'en prenait à la hiérarchie du club et au manager Erik ten Hag. Selon un rapport de The Athletic, les analystes vidéo de United ont retrouvé un joueur qui, pendant la période où le Portugais était au club, passait le plus souvent le ballon à Ronaldo pour se faire féliciter.

L'équipe d'encadrement essayait de comprendre les raisons de la baisse de forme du joueur en étudiant des séquences de match, lorsqu'elle a découvert qu'il finissait par passer le ballon à Ronaldo parce qu'il était impressionné par la présence de l'homme de 38 ans. Le rapport mentionne également que plusieurs joueurs de United étaient "submergés" par la personnalité frappante de Ronaldo et semblaient "se recroqueviller en sa présence".

Cr7 ne voulait pas de Maguire

L'arrivée de Ronaldo a également réduit la stature de plusieurs joueurs seniors dans le vestiaire, en particulier Harry Maguire. L'attaquant aurait même demandé au manager intérimaire de l'époque, Ralf Rangnick, d'écarter le défenseur pour sa forme douteuse et de lui donner le brassard de capitaine lors de la seconde partie de la saison 2021-22, mais l'entraîneur allemand a refusé de se plier à ses désirs.

Les Red Devils ont tourné la page Ronaldo et cherchent à terminer la saison dans les quatre premières places de la Premier League. Leur prochain match aura lieu jeudi contre Tottenham. Quant à Ronaldo, il jouera le lendemain contre Al-Raed en Pro League saoudienne sous les couleurs d'Al-Nassr.