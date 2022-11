Manchester United a payé une fortune pour chaque but de Cristiano Ronaldo

Manchester United a annoncé hier qu'il était parvenu à un accord mutuel avec Cristiano Ronaldo pour la résiliation de son contrat.

L'avenir de Ronaldo au club était toujours en doute après son interview avec Piers Morgan la semaine dernière où il a critiqué la structure, la famille Glazer, Erik ten Hag et plus encore.

Le club a procédé à la résiliation sans avoir à payer un centime à Ronaldo, puisque les salaires restants qui auraient dû être payés ont été abandonnés.

Aujourd'hui, on sait combien il a coûté à Manchester United pour chaque but qu'il a marqué au club pendant son séjour d'un an et demi.

Ronaldo a gagné gros pour ses buts

Ronaldo était le joueur le mieux payé du club et de la Premier League, avec un salaire de 500 000 £ par semaine pendant son séjour.

La star portugaise a marqué 27 buts pendant son séjour à Old Trafford, ce qui lui a permis de gagner beaucoup d'argent, mais elle n'a pas réussi à apporter de trophée au club.

Selon les chiffres, Ronaldo a gagné un total de 1,2 million de livres sterling pour chaque but marqué lors de son deuxième passage à Manchester United.

Sur les 27 buts qu'il a marqués, 24 l'ont été la saison dernière. Sa mauvaise forme et le fait qu'il ait été régulièrement écarté l'ont empêché d'augmenter son nombre de buts.

Dans leur déclaration, les dirigeants de Manchester United ont remercié Ronaldo pour les services rendus au club et ont déclaré qu'ils soutenaient pleinement le processus d'Erik ten Hag au sein du club.

"Cristiano Ronaldo va quitter Manchester United d'un commun accord, avec effet immédiat. Le club le remercie pour son immense contribution au cours de ses deux passages à Old Trafford, marquant 145 buts en 346 apparitions, et lui souhaite, ainsi qu'à sa famille, un bon avenir.

"Tout le monde à Manchester United reste concentré sur la poursuite des progrès de l'équipe sous la direction d'Erik ten Hag et sur le travail en commun pour obtenir des succès sur le terrain."