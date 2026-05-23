Manchester United a déboursé une somme importante pour s’offrir Casemiro, déjà présenté comme le successeur désigné

Selon Matteo Moretto, journaliste spécialisé dans les transferts pour Marca et généralement considéré comme une source fiable, Manchester United est sur le point de recruter Éderson. Le milieu de terrain central de 26 ans, qui arrive en provenance de l’Atalanta, est présenté à Old Trafford comme le successeur désigné de Casemiro.

« Éderson à Manchester United », a-t-il écrit samedi sur X. « Les deux clubs sont parvenus à un accord verbal et le joueur s'est également mis d'accord sur les termes du contrat. »

Il ne reste plus qu’à finaliser les derniers détails, et les deux clubs espèrent conclure un accord définitif dans les prochains jours.

Si Moretto ne dévoile pas le montant du transfert, la presse britannique parle d’une indemnité comprise entre 45 et 50 millions d’euros, tandis que Transfermarkt évalue la valeur marchande du joueur, encore sous contrat pour une saison, à quarante millions d’euros.

International brésilien à trois reprises, Éderson a évolué dans plusieurs clubs de son pays avant de rejoindre l’Atalanta en 2022 via Salernitana. Sous les couleurs bergamasques, il a disputé 180 matchs officiels, marquant 16 buts et délivrant 6 passes décisives.

Il y a un an, le Brésilien avait déjà été annoncé chez les Red Devils, tout comme au Real Madrid, à Manchester City, à l’Atlético de Madrid et à la Juventus, sans que le dossier aboutisse.

À Manchester United, il devra faire oublier son compatriote Casemiro, dont le départ est prévu cet été à l’issue de son contrat, après quatre saisons chez les Red Devils.