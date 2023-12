Manchester City envisage de recruter Joao Palhinha, le milieu de terrain de Fulham et cible du Bayern Munich, lors du marché des transferts de janvier.

Les champions d'Angleterre en titre seraient prêts à payer 50 millions de livres (63 millions de dollars) pour l'international portugais, que le club considère comme le remplaçant de Kalvin Phillips, en fin de contrat, selon le Daily Star. Malgré une rare titularisation par Pep Guardiola lors du dernier match de la phase de groupes de la Ligue des champions contre l'Étoile Rouge de Belgrade en milieu de semaine, Phillips est presque certain de quitter le club lors de la prochaine fenêtre de transfert.

Le joueur de 28 ans était tout proche de rejoindre le Bayern Munich cet été, mais l'affaire a capoté à la date limite des transferts. Bien que le Bayern ait raté l'occasion de recruter la star du milieu de terrain, les champions de la Bundesliga continuent de s'intéresser à lui. Le Bayern est également lié à Phillips et s'il parvient à recruter l'international anglais, City aura la possibilité de recruter la star de Fulham.

City a gardé Andre, le joueur de Fluminense, sur sa liste de souhaits au cas où il ne parviendrait pas à recruter Palhinha. Le jeune prodige brésilien pourrait coûter 30 millions de livres (38 millions de dollars) aux géants de la Premier League.

Les Sky Blues sont en difficulté en ce moment, n'ayant remporté qu'un seul de leurs six derniers matches de Premier League. Samedi, ils ont gaspillé une avance de deux buts et perdu des points importants contre Crystal Palace à domicile. Si Liverpool bat Manchester United dimanche, il portera son avance à six points sur le champion en titre.