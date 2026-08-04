Enzo Maresca, l'entraîneur de Manchester City, estime qu'il lui reste un travail sérieux à accomplir sur le marché des transferts, et il est en contact régulier avec les responsables du club dans le but de renforcer son équipe.

Manchester City a envoyé un message à ses concurrents en Premier League anglaise en finalisant le mois dernier un transfert record pour le club, d'une valeur de 116 millions de livres sterling, en s'attachant les services de la star de Nottingham Forest et de l'Angleterre, Elliot Anderson.

L'arrivée du milieu de terrain de 23 ans a constitué le premier transfert de l'ère Maresca, après que Pep Guardiola a tiré le rideau sur son mandat brillant, qui aura duré une décennie, à l'Etihad Stadium plus tôt cet été.

Mais Anderson reste la seule recrue de l'effectif de l'équipe première de Manchester City, à moins d'un mois de la fin de la période des transferts estivaux, et l'impatience des supporters grandit pour obtenir davantage de renforts après deux années sans titre en Premier League anglaise.

Dans l'intervalle, Bernardo Silva, John Stones, Nathan Aké et Manuel Akanji ont tous été autorisés à quitter la moitié bleue de Manchester, emboîtant le pas à Guardiola vers la sortie et emportant avec eux une grande quantité d'expérience.

Certains rapports de presse ont indiqué que Manchester City cherche activement à conclure un accord avec l'ailier de Chelsea Pedro Neto, un joueur que Maresca connaît bien, évidemment, de la période qu'ils ont passée ensemble à Stamford Bridge.

Reste à savoir si Manchester City sera prêt à répondre à la demande de Chelsea, fixée à 70 millions de livres sterling, pour l'international portugais, dont le nom est également associé au Milan AC.

Maresca a déclaré lors d'une conférence de presse avant le match amical de Manchester City contre l'équipe des stars du championnat coréen à Séoul : « Heureusement, c'est une équipe qui n'a pas besoin de faire beaucoup de choses. »

Il a ajouté, selon les propos rapportés par le journal « Metro » : « En même temps, comme nous le savons déjà, le club a perdu des joueurs importants en termes d'expérience comme Bernardo (Silva), John (Stones), Nathan (Aké) et d'autres joueurs. »

Il a poursuivi : « Donc, assurément, il y a des choses que nous devons faire. »

Interrogé sur la question de savoir si Manchester City était proche de recruter d'autres joueurs, Maresca a répondu : « Non, pas pour le moment. »

Il a précisé : « La raison pour laquelle j'ai dit qu'il y a des choses à faire, c'est que la période des transferts est ouverte, et lorsqu'elle est ouverte, tout peut arriver. »

Il a continué : « Oui, nous ne sommes qu'au mois d'août, puis au mois de septembre, lorsqu'elle sera fermée, la situation deviendra complètement différente. »

Maresca a tenu à rassurer les supporters en indiquant qu'il était en contact quotidien avec le directeur sportif de Manchester City, Hugo Viana, et le directeur général, Ferran Soriano, pour discuter des transferts potentiels à venir et des départs.

L'Italien a ajouté : « Hugo est ici, et Ferran est ici aussi. »

Il a poursuivi : « Nous essayons simplement de discuter au jour le jour pour voir si nous avons besoin de faire quelque chose. »

Il a conclu : « Comme je l'ai dit, il y a assurément des choses que nous devons faire, mais nous sommes en contact chaque jour. »











