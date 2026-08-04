Enzo Maresca, l'entraîneur de Manchester City, estime qu'il lui reste encore un travail sérieux à accomplir sur le marché des transferts, et il est en contact régulier avec les dirigeants du club dans le but de renforcer son équipe.

Manchester City a adressé un message à ses concurrents de Premier League en bouclant le mois dernier un transfert record pour le club, d'un montant de 116 millions de livres sterling, pour recruter la star de Nottingham Forest et de l'Angleterre Elliot Anderson.

Le milieu de terrain de 23 ans est ainsi devenu la première recrue de l'ère Maresca, après que Pep Guardiola a tiré le rideau sur son mandat brillant, qui aura duré une décennie à l'Etihad Stadium, plus tôt cet été.

Mais Anderson demeure la seule recrue intégrée à l'effectif de l'équipe première de Manchester City, alors qu'il reste moins d'un mois avant la clôture de la période des transferts estivaux, et l'impatience des supporters grandit pour obtenir davantage de renforts après deux saisons sans titre de Premier League.

Entre-temps, Bernardo Silva, John Stones, Nathan Aké et Manuel Akanji ont tous été autorisés à quitter la moitié bleue de Manchester, emboîtant le pas à Guardiola vers la sortie et emportant avec eux une grande quantité d'expérience.

Certains rapports de presse ont indiqué que Manchester City cherche activement à conclure un accord avec l'ailier de Chelsea Pedro Neto, un joueur que Maresca connaît bien, évidemment, depuis la période qu'ils ont passée ensemble à Stamford Bridge.

Reste à voir si Manchester City sera prêt à satisfaire la demande de Chelsea, fixée à 70 millions de livres sterling, pour l'international portugais, dont le nom est également associé au Milan AC.

Maresca a déclaré en conférence de presse, avant le match amical de Manchester City face à l'équipe des stars du championnat coréen à Séoul : « Heureusement, c'est une équipe qui n'a pas besoin de faire beaucoup de choses. »

Il a ajouté, selon des propos rapportés par le journal « Metro » : « En même temps, et comme nous le savons déjà, le club a perdu des joueurs importants en matière d'expérience comme Bernardo (Silva), John (Stones), Nathan (Aké) et d'autres joueurs. »

Il a poursuivi : « Donc, assurément, il y a des choses que nous devons faire. »

Interrogé sur le point de savoir si Manchester City s'était rapproché du recrutement d'autres joueurs, Maresca a répondu : « Non, pas pour le moment. »

Il a précisé : « La raison pour laquelle j'ai dit qu'il y a des choses à faire, c'est que la période des transferts est ouverte, et quand elle est ouverte, tout peut arriver. »

Il a continué : « Oui, ce n'est que le mois d'août, puis au mois de septembre, quand elle sera fermée, la situation deviendra tout à fait différente. »

Maresca a tenu à rassurer les supporters en affirmant qu'il était en contact quotidien avec le directeur sportif de Manchester City Hugo Viana et le directeur général Ferran Soriano pour discuter des transferts potentiels à venir et des départs.

L'Italien a ajouté : « Hugo est ici, et Ferran est ici aussi. »

Il a poursuivi : « Nous essayons simplement de parler au jour le jour pour voir si nous avons besoin de faire quelque chose. »

Il a conclu : « Comme je l'ai dit, il y a assurément des choses que nous devons faire, mais nous sommes en contact chaque jour. »











