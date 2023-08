Les Sky Blues ne veulent pas se payer le luxe de perdre cet architecte de leur jeu. Ce dernier est à un doigt de prolonger son bail.

Fiabilité technique, adresse, sens du jeu, ces caractéristiques résument bien Bernardo Silva. Arrivé à Manchester City en 2017, le milieu de terrain portugais est devenu au fil des années un homme fort du système de Pep Guardiola. Entre ses contrôles orientés, ses prises de balle et ses passes soyeuses, le petit lutin lusitanien a considérablement influé positivement sur le jeu de Manchester City. La saison dernière, il a encore été époustouflant et s'est montré déterminant dans la conquête des trois titres Cityzens à savoir la Premier League, la FA Cup et bien évidemment la Ligue des champions. Après avoir réalisé cette saison aboutie, Silva aurait des envies de départ. Mais contrairement à ses coéquipiers Ilkay Gundogan et Riyad Mahrez qui ont rejoint respectivement cet été le FC Barcelone et Al-Itihad, le joueur de 30 ans va rester à Manchester. Mieux, il est sur le point de prolonger son bail.

Bernardo Silva se sent bien à City

En provenance de l'AS Monaco, Bernardo Silva a signé à l'été 2017 à Manchester City. Le milieu de terrain portugais longtemps courtisé par le PSG et le FC Barcelone, devrait prolonger son contrat avec Manchester City comme le souligne 90 min. L'international portugais qui est lié initialement à Manchester City jusqu'en 2025, devrait prolonger son bail de 3 ans avec les Cityzens. Par conséquent, il serait lié au club jusqu'en juin 2028.

Un mercato remarquable pour Guardiola

Aussitôt après les départs de Gundogan et de Mahrez notamment, les Sky Blues ont enregistré des arrivées et pas des moindres. Pour compenser le départ de Gundogan, Mattéo Kovacic est arrivé en provenance de Chelsea. Dans le secteur défensif, Pep Guardiola a recruté le jeune défenseur croate Josko Gvardiol en provenance du RB Leipzig pour un montant record de 90 millions d’euros. Le talentueux défenseur qui est promis à un bel avenir va renforcer la ligne défensive de City. Deux autres joueurs devraient rejoindre la machine mancunienne dans les prochains jours. Il s’agit de Lucas Paqueta et du jeune feu follet belge du Stade Rennais, Jeremy Doku.

