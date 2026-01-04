Manchester City : une star poussée vers la sortie

Titularisé seulement à deux reprises en Premier League cette saison, il a laissé entendre qu'un départ en janvier était envisageable, le FC Barcelone étant apparemment intéressé.

Aké a eu du mal à s'imposer dans les plans de Guardiola cette saison et ne compte que deux titularisations en Premier League. Il a également été titularisé une fois en Ligue des Champions et a désormais laissé entendre que son avenir pourrait devoir se dessiner ailleurs s'il veut participer à la Coupe du Monde en fin de saison. Aké compte 57 sélections avec les Pays-Bas et a disputé tous les matchs de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, où les Néerlandais ont atteint les quarts de finale avant de s'incliner aux tirs au but face à l'Argentine, future championne.

Aké admet désormais qu'il pourrait bien devoir chercher un nouveau club s'il veut briller aux États-Unis, au Canada et au Mexique cet été.

Il a déclaré, selon le Manchester Evening News : « Il (Koeman) m'a dit à plusieurs reprises qu'il voulait que je joue davantage et il est parfois difficile de me faire jouer si je ne joue pas beaucoup, c'est évident.

« Chaque joueur souhaite jouer le plus possible, tout en reconnaissant que l'équipe et mes coéquipiers à mon poste performent très bien. Je dois donc persévérer et attendre ma chance.

« La seule chose que je peux dire, c'est que je me bats à chaque match. On veut tous jouer chaque rencontre. Je ne dis pas que je devrais jouer tous les matchs, car Ruben (Dias), Josko (Gvardiol), Nico (O'Reilly) et toute la défense ont été fantastiques, mais chaque joueur aspire à du temps de jeu. La seule chose que je puisse faire, c'est me battre et essayer de saisir ma chance, comme aujourd'hui. On verra ce que l'avenir nous réserve. »