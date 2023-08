Manchester City tient sa nouvelle star

Orphelin de Gundogan, les Sky Blues viennent de mettre la main sur ce joueur talentueux. Il ne reste que les derniers détails de l’opération.

A Manchester City on ne se contente pas des acquis du passé. Au contraire, la culture de l’instant et des performances continues sont une devise. Grosse écurie du football anglais et européen, le club du nord de l’Angleterre entame sa saison de Premier League ce vendredi contre Bournemouth. A quelques heures de remettre en jeu son titre, les informations en provenance d’Angleterre indiquent la signature dans les prochaines heures d’un milieu de terrain.

Paqueta arrive à M anchester City

Outre Gundogan partit au FC Barcelone, Riyad Mahrez ou encore ont quitté le champion d’Angleterre cet été. Naturellement Pep Guardiola et ses dirigeants ont enclenché leur machine à sous pour s’offrir des arrivées suite à ces départs. Ainsi, le défenseur croate Josko Gvardiol est arrivé en provenance du RB Leipzig pour un montant de 90 millions d’euros. Le jeune joueur de 21 ans va apporter sa fraîcheur à la défense mancunienne. A moins d’un retournement de situation, Guardiola pourra compter très prochainement au milieu de terrain sur l’intelligence de jeu et la qualité technique de Lucas Paqueta. Selon Mohamed Bouhafsi, l’international brésilien aurait déjà trouvé un accord avec Manchester City. Le journaliste parle de la signature d’un contrat de 6 ans avec le joueur de 25 ans.

Le club mancunien aurait fait une offre de 85 millions d’euros plus un bonus de 10 millions d’euros à West Ham pour acheter les deux ans de contrat du joueur. Mais pour l’heure, les Hummers sont catégoriques et veulent une enveloppe de 110 millions d’euros. Les négociations se poursuivent pour trouver un terrain d’attente selon les dernières évolutions.

Paqueta, une intégration facile ?

L’ancien lyonnais est un joueur doté d’une aisance technique remarquable. Son goût pour le jeu court cadre parfaitement avec le style de jeu prôné par Guardiola. Sa future intégration dans ce jeu mancunien ne fait l’ombre d’aucun doute.