Manchester City : Sterling est centenaire

L'attaquant de Manchester City a marqué avec confiance le penalty victorieux lors de la victoire 1-0 sur Wolverhampton pour porter à 100 le nombre de ses buts en Premier League.

L'emoji "100" a été très utilisé après la victoire de Manchester City sur les Wolves en Premier League, même si le match était facilement oubliable.

Ederson a obtenu son 100e match sans but sous le maillot de Manchester City, mais il a passé la majeure partie du match à 50 mètres de l'action. Son seul arrêt significatif a été une simple déviation dans les arrêts de jeu pour éviter un résultat qui aurait été surprenant.

L'autre utilisation de l'emoji était pour Raheem Sterling, qui est devenu le 32e joueur à marquer un siècle de buts en Premier League et le huitième plus jeune après avoir eu 27 ans mercredi.

Si cette étape est le fruit de sa régularité sur une longue période à Liverpool et à City (seul Sergio Aguero a marqué plus de buts pour City sous la direction de Pep Guardiola), à court terme, elle souligne le retour de la confiance de Sterling après 12 mois difficiles en club.

Son 100e but n'est pas le fruit d'un dribble spectaculaire ou d'une frappe lointaine, comme il aurait pu le souhaiter.

Mais la facilité avec laquelle il a fait rouler le ballon dans le but, envoyant le gardien des Wolves, José Sa, dans le mauvais sens, est le symbole d'un Sterling au meilleur de sa forme.

"Dès que j'ai vu l'arbitre désigner le point de penalty, j'ai choisi ma place et j'y suis allé", a-t-il déclaré à BT Sport. "C'était vraiment agréable de le voir entrer. Une fois que j'ai pris une décision, je m'y tiens et ce n'est qu'une question d'exécution."

Les résultats de City en matière de penalty ces dernières années ont été inégaux, avec un tiers des 30 derniers penalties manqués, dont trois par Sterling.