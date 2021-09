Manchester City : Riyad Mahrez trouve le PSG plus fort que l'an dernier

L'ailier de Manchester City considère que le PSG est différent de celui que les Cityzens ont battu la saison dernière.

Riyad Mahrez va retrouver une équipe qui lui a bien réussi la saison dernière : le PSG. L'international algérien a été le principal bourreau du club de la capitale en demi-finale de la Ligue des champions en se montrant décisif au match aller et au match retour. L'ailier de Manchester City, natif de Sarcelles, voudra à coup sûr, encore briller sur sa terre natale ce mardi soir en jouant un nouveau vilain tour au club de la capitale.

Moins en vue en ce début de saison avec l'arrivée de Jack Grealish, Riyad Mahrez voudra à coup sûr prouver à son entraîneur qu'il mérite encore et toujours de faire partie de son onze de départ. En conférence de presse, Riyad Mahrez n'a pas caché son excitation à l'idée d'affronter le Paris Saint-Germain qui est encore entré dans une nouvelle dimension avec l'arrivée de Lionel Messi cet été.

"C’est excitant de jouer ce genre de match. On est très content de jouer ce match comme cela l’était contre Leipzig. On veut imposer notre jeu et gagner. [...] Ce sera un match difficile mais nous devons garder notre forme du moment. Il est vrai qu'on a de très grands joueurs mais il y a beaucoup d'équipes qui ont de très grands joueurs. On va essayer d'imposer notre jeu pour gagner. La phase de groupes n'est jamais facile, il est important de bien commencer", a analysé l'ailier de Manchester City.

"Ils sont plus forts que l'année passée, mais il n'y a pas grand-chose entre les deux équipes"

Riyad Mahrez considère que le PSG a encore progressé avec l'arrivée de ses recrues estivales : "C'est une très bonne équipe. Presque la même équipe que la saison dernière avec Messi, Hakimi et Wijnaldum. Ils sont meilleurs cette saison avec un plus grand effectif. Ce sera très serré. Le meilleur ce mardi gagnera. Le PSG est une grande équipe, c'est clair, plus ou moins la même que l'année passée, sauf qu'il faut y ajouter Messi, Donnarumma, Wijnaldum... Ils sont plus forts que l'année passée, mais il n'y a pas grand-chose entre les deux équipes. Paris a fait un carton plein en Ligue 1".

"La Ligue 1 est un très bon championnat. On a toujours une motivation supplémentaire en Ligue des champions. La Ligue 1 est aussi un bon championnat. En Ligue des champions, il y a aussi une autre motivation. Ils seront prêts à jouer contre nous et à jouer leur match. Ils sont forts partout. Ils sont forts devant et derrière. J'avais oublié Sergio Ramos et leur nouveau gardien. Je pense qu'ils sont meilleurs que la saison dernière", a ajouté l'international algérien.

Riyad Mahrez s'attend à un PSG différent de l'an dernier : "Je crois que cela sera un match différent. Les équipes sont un peu les mêmes mais l’année dernière c’était une demi-finale et sans supporters. Là, c’est plusieurs mois après. C’est le début de saison. Oui on les a battus mais c’était serré. On doit être concentré comme la saison passée. On doit jouer avec notre style. [...] On y va avec confiance mais c'est une grande équipe et cela sera serré. On a vu cette saison que l'on avait gardé notre solidité défensive. Je pense que l'on s'est encore amélioré."