Manchester City repousse le Barça pour Sterling

Raheem Sterling est le joueur sur lequel le FC Barcelone a jeté son dévolu pour renforcer son attaque pendant la période des transferts d'hiver. En raison de sa situation économique délicate, le club catalan envisage de prêter Sterling en janvier avec une option d'achat à la fin de la saison. Le joueur de City semble être ouvert à l'idée, comme cela a été rapporté en Angleterre, car il n'est pas vital pour les plans de Guardiola.

Cependant, selon le journaliste Fabrizio Romano dans son podcast Here We Go, Manchester City a été très clair avec le Barça sur sa position dans ce dossier - Sterling peut partir contre un transfert - ou pas du tout. City n'est pas ouvert à la proposition du Barça d'un prêt, ce qui complique les chances de l'international anglais de finir au Camp Nou.

La question de l'avenir de Raheem est une source constante d'intrigue pour les médias anglais mais devient une corvée pour le manager Pep Guardiola qui a demandé aux journalistes de ne plus lui poser de questions sur le joueur. "S'il vous plaît, ne me posez pas de questions sur les transferts, ni maintenant ni après la fenêtre des transferts. Ce n'est pas mon travail et je ne vais répondre à aucune question concernant les transferts. Ma priorité est de préparer les joueurs pour nos matchs, y compris Sterling, et je ne sais pas ce qui se passera dans le futur", a-t-il déclaré. Après avoir dit ce qu'il pensait, Pep a inclus Sterling dans son onze de départ pour le match suivant.

L'apparition dans le onze de départ n'a pas été régulière pour le joueur de 26 ans cette saison. Il n'a débuté qu'un seul match de Ligue des champions et, à part la rencontre contre Everton en semaine 12, il n'a participé qu'à trois rencontres de Premier League depuis le début. Nous verrons si son inclusion dans l'équipe contre Everton était un changement conscient de l'entraîneur ou non. D'après les propos du joueur, il est clair qu'il se voit plus proche de partir que de rester, mais à en juger par les propos de Romano, cela ne sera pas simple. En tout cas pas pour un club comme Barcelone qui ne cherche qu'à prendre des joueurs en prêt plutôt que de les signer.