Manchester City reçoit une offre de plusieurs millions pour Rodri

Le FC Barcelone a formulé une offre d’environ 45 millions d’euros pour Rodri. C’est ce que rapporte Ben Jacobs. Manchester City souhaite toutefois récupérer bien plus d’argent pour le milieu de terrain et a rejeté l’offre.

Jacobs sait que Manchester City espère recevoir environ 75 millions d’euros pour Rodri, dont le contrat à l’Etihad Stadium court jusqu’à la mi-2027. Il existe donc actuellement un écart important entre l’offre de Barcelone et le prix demandé par Manchester City.

Barcelone pense pourtant avoir une bonne chance. « Barcelone reviendra avec une nouvelle offre et reste optimiste », écrit Jacobs.

Pendant longtemps, Rodri, natif de Madrid, était ouvert à une arrivée au Real Madrid. L’intérêt n’a toutefois longtemps pas été réciproque, ce qui lui a fait perdre patience et l’a poussé à s’ouvrir à un transfert vers Barcelone.

Ce dernier club a décidé de passer à l’action. Jeudi, l’expert du marché des transferts Matteo Moretto a indiqué que les Catalans avaient trouvé un accord personnel avec le champion du monde de 30 ans.

Rodri a conduit l’Espagne au titre mondial l’été dernier en tant que capitaine. Plusieurs de ses coéquipiers en Roja ont aidé à convaincre Rodri de choisir Spotify Camp Nou pour la suite de sa carrière.

Fabrizio Romano a toutefois ajouté jeudi que Barcelone restait sur ses gardes face à d’éventuels mouvements du Real Madrid. La Maison Blanche s’est surtout concentrée ces dernières semaines sur l’arrivée de l’attaquant du RB Leipzig Yan Diomandé.

Rodri a été formé à l’Atlético de Madrid, mais il a explosé à Villarreal. En 2018, il est retourné chez les Colchoneros, avant d’être vendu à Manchester City en 2019, où il est devenu un milieu de terrain de classe mondiale absolue.