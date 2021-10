Manchester City : Raheem Sterling évoque un départ

Raheem Sterling a ouvert la porte à un transfert à l'étranger, son avenir semblant de plus en plus s'éloigner de Manchester City.

Le FC Barcelone, qui partage des liens étroits avec le club anglais, semble être le mieux placé pour obtenir sa signature.

Sterling a été essentiel pour l'équipe nationale anglaise pendant l'été, car elle s'est rendue jusqu'en finale de l'Euro 2020 avant de s'incliner face à l'Italie, mais il n'a débuté que deux matchs de Premier League sous la direction de Pep Guardiola cette saison.

Sterling a été mis à disposition lors de la fenêtre de transfert l'été dernier et a parlé de sa volonté de changer et de s'adapter pour retrouver sa place dans l'équipe, mais il semble maintenant qu'un départ soit le scénario le plus probable.

N'ayant encore que 26 ans, il lui reste des années au sommet.

"S'il y avait l'option d'aller ailleurs pour avoir plus de temps de jeu, je serais ouvert à cela", a-t-il déclaré à The Guardian.

"En tant que joueur anglais, tout ce que je connais, c'est la Premier League et j'ai toujours pensé : 'Vous savez, peut-être qu'un jour j'aimerais jouer à l'étranger et voir comment je relèverais ce défi.'"

Le FC Barcelone essaie toujours de trouver une formule de dernier tiers qui lui convienne après le départ de Lionel Messi. On pense qu'un transfert pour Sterling dépendrait du transfert d'Ousmane Dembele - dont le contrat expire cet été - en janvier.