Manchester City privé de titres ? La grosse punition

Les fans de football au Royaume-Uni ont demandé que Manchester City soit déchu de son titre de champion s'il est reconnu coupable.

Le champion en titre de la Premier League, Manchester City, a ouvert une audience sur son affaire de fair-play financier le lundi 16 septembre. La procédure étant enfin en cours, il est prévu que toutes les preuves soient entendues au cours des 10 prochaines semaines.

Avant la bataille juridique entre la Premier League et les Cityzens, Betfair/YouGov a mené une enquête auprès de plus de 2 000 fans de football à travers le Royaume-Uni concernant l'affaire City. L'enquête a révélé que plus de la moitié (55 %) des fans souhaitent une déduction de points pour le champion s'il est reconnu coupable d'avoir enfreint les règles du FFP, tandis que 45 % souhaitent qu'une lourde amende soit imposée au club de Manchester. Dans le même temps, 41 % des fans souhaitent que le club soit déchu des titres de champion qu'il a remportés au cours de la dernière décennie.

L'enquête a recueilli les opinions des supporters d'Arsenal, Manchester United, Chelsea, Tottenham Hotspur, Newcastle United et bien sûr Manchester City. La majorité des supporters de City ont voté en faveur d'une amende infligée à leur club s'il était reconnu coupable.

Les hommes de Pep Guardiola ont pris un bon départ dans la campagne 2024/25 après avoir remporté leurs quatre premiers matchs de Premier League. Ils seront à nouveau en action mercredi, lorsqu'ils affronteront l'Inter lors de leur premier match de Ligue des champions.