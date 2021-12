Le Barça veut vendre Coutinho pour recruter

Le FC Barcelone aurait déjà proposé Philippe Coutinho à deux clubs de Premier League.

Coutinho n'a pas répondu aux attentes depuis son transfert de Liverpool en 2018 pour plus de 130 millions d'euros.

Le Brésilien a remporté une Ligue des champions depuis son arrivée au Camp Nou, mais c'était lors d'un prêt au Bayern Munich, alors on peut dire que le Barça n'en a pas eu pour son argent.

A l'approche du mois de janvier, le Barça a besoin d'argent et vite s'il veut dépenser et améliorer son effectif.

Et étant donné la probabilité que Coutinho continue à décevoir, il est la source évidente d'argent.

À ce stade, les Blaugrana vont devoir concéder d'énormes pertes sur le milieu de terrain, mais l'argent est à peu près le seul objectif à ce stade.

Et dans cette optique, ils auraient proposé Coutinho à Newcastle United et Tottenham, selon le Daily Mail via Mundo Deportivo.

Newcastle a récemment fait l'objet d'un rachat par les Saoudiens et a de l'argent à dépenser, tandis que Tottenham ne sera probablement pas en mesure de payer un montant énorme en janvier.

Le Barça n'a pas reçu beaucoup d'intérêt pour l'instant, et son attente pour vendre Coutinho pourrait se prolonger à moins qu'il ne soit prêt à accepter un prix très réduit pour son brésilien peu performant.