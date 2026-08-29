Manchester City ou Tottenham Hotspur ? Cody Gakpo tranche et affiche une préférence claire

Manchester City passe sérieusement à l’action pour faire venir Cody Gakpo. Selon Fabrizio Romano, le cador anglais a désormais trouvé un accord personnel avec l’attaquant de Liverpool et considère l’international néerlandais comme un joueur important pour renforcer son secteur offensif.

Liverpool et City discutent actuellement du montant de l’indemnité de transfert à payer. La polyvalence de Gakpo le rend intéressant pour l’entraîneur Enzo Maresca. L’attaquant de 27 ans peut évoluer comme ailier gauche ou droit, et peut également être utilisé en pointe.

Liverpool n’est toutefois pas vraiment disposé à laisser partir Gakpo. Le club ne veut collaborer à un transfert que si un remplaçant digne de ce nom est d’abord recruté. Avec Bradley Barcola, Liverpool tient désormais à portée de main un renfort important pour son attaque.

Ismaïla Sarr est également très clairement dans le viseur de Liverpool. Le cador anglais s’intéresse à l’attaquant de Crystal Palace. Selon Romano, une offre équivalente à 58 millions d’euros lui a déjà été soumise.

L’intérêt pour Yankuba Minteh semble en revanche s’être refroidi. Une première offre de cinquante millions de livres a été refusée et Liverpool a également vu une offre revue à la hausse, de soixante millions de livres, envoyée par Brighton, être jetée à la poubelle.

Une situation intéressante s’est ainsi créée pour Gakpo. Tottenham Hotspur s’intéresse également à l’international néerlandais et avait déjà trouvé un accord personnel avec l’international néerlandais en juillet. Gakpo est encore lié à Anfield jusqu’à la mi-2030.



