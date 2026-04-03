Manchester City met tout en œuvre pour conserver sa star

On ne sait pas encore si la star Rodri portera toujours le maillot de Manchester City à l'issue de cette saison. Le milieu de terrain expérimenté n'exclut pas un départ l'été prochain. City a entre-temps tenté une dernière fois de retenir l'Espagnol.

Les Citizens ont dû se passer de Rodri pendant longtemps en raison d’une grave blessure au genou et de quelques blessures récentes. Ces derniers temps, cependant, les choses s’améliorent et le milieu de terrain redevient un élément clé de l’équipe.

Récemment, le joueur espagnol de 29 ans a été associé au Real Madrid, et il n’a pas totalement écarté cette option. « Le fait d’avoir joué pour l’Atlético Madrid ne m’empêche pas de jouer pour le Real Madrid. D’autres ont également franchi ce pas, et on ne peut pas refuser les meilleurs clubs du monde ; j’aimerais bien retourner en Espagne. »

Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano, Man City a désormais proposé un nouveau contrat au joueur afin de tenter de le retenir. Cela devrait apporter plus de clarté sur son avenir, même si la possibilité qu’il parte pour une somme considérable demeure.

Romano a indiqué via son compte sur X que la décision finale revient à Rodri et à sa famille. S’il rejette la nouvelle offre, le club anglais exigera une somme de transfert considérable pour le laisser partir cet été. Une autre option serait qu’il parte libre de tout contrat à l’expiration de son contrat, à l’été 2027.

Rodri est l'un des piliers de l'équipe de Pep Guardiola. À ce jour, il a disputé 293 matchs pour City, au cours desquels il a marqué 28 buts et délivré 32 passes décisives. Il a également remporté douze trophées différents avec le club. De plus, grâce à son unique but en finale de la Ligue des champions de la saison 2022/23 contre l'Inter, il a offert à Man City son tout premier trophée de la Ligue des champions.