Manchester City-Lyon : Cornet met l'OL devant à la pause

Grâce à Cornet, l'OL réalise pour le moment le hold-up parfait, en menant 1-0 à la pause face à Manchester City.

En conférence de presse, Rudi Garcia avait été obligé de mettre les points sur les "i" et de défendre son système en 3-5-2 qu'il utilise depuis la reprise et lors des gros matchs. Contre , le technicien lyonnais n'a pas innové et est resté fidèle à sa ligne de conduite avec le même onze que celui aligné face à la Turin.

Comme face aux Turinois, les Lyonnais rentrent à la pause avec un résultat favorable. Mieux, face aux Citizens, les Gones sont devant au tableau d'affichage grâce à un but de Maxwel Cornet. L'Ivorien, repositionné latéral gauche depuis des mois, est devenu la bête noire de Pep Guardiola depuis son arrivée à City avec quatre réalisations. Triple buteur la saison dernière lors des deux oppositions entre les deux formations, l'ancien Messin a remis ça à la 23eme minute ce samedi soir (1-0).

Cornet à égalité avec Messi

A la différence de Garcia, Guardiola a voulu innover en titularisant Eric Garcia en défense centrale. Un choix qui ne s'est pas avéré payant, non pas que l'Espagnol ait été en difficulté. Mais les Citizens ont donné l'air d'être perdus, pris dans la profondeur sur la vitesse de Toko Ekambi. De Bruyne n'a pas son influence, Gundogan également. Seul Sterling a mis un peu le feu dans la défense lyonnaise mais Marçal est un roc quand Lopes a fait les arrêts qu'il faut.

L'OL n'est désormais qu'à 45 minutes de réussir son exploit et d'être le deuxième club français qualifié pour les demi-finales avec le PSG.