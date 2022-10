Manchester City : Kaka émerveillé par la facilité d'Erling Haaland

Les louanges pleuvent sur le prodige norvégien, qui est en train de briser tous les records depuis son arrivée en Premier League, cet été.

Dix-neuf buts en onze matchs toutes compétitions confondues, une seule rencontre de Premier League sans trouve le chemin des filets (en plus du Community Shield)... Les statistiques d'Erling Haaland depuis sa signature à Manchester City cet été sont absolument affolantes.

"On dirait qu'il joue contre des enfants"

Cette semaine, le Norvégien s'est offert un doublé en première période face à Copenhague, avant de quitter ses partenaires dès la mi-temps, la victoire ne faisant guère de doutes.

"C'est incroyable ce que fait Erling Haaland. On dirait qu'il joue contre des enfants. Et oui, je pense qu'il peut battre tous les records. Ce qu'il fait en ce début de saison est incroyable, alors félicitations à lui car il est prêt à jouer au plus haut niveau", s'est exclamé Kaka après cette nouvelle démonstration.

"Il avait l'habitude de jouer en Bundesliga, où le niveau est également élevé, mais en Premier League et en Ligue des champions, il n'est pas si facile de marquer autant de buts que lui. C'est donc agréable pour nous de voir un attaquant et un joueur comme lui, c'est plaisant."

Mais où va-t-il s'arrêter ?

Ce samedi, le "cyborg" aura l'opportunité d'augmenter encore son total face à Southampton en Premier League et continue sur son impressionnante lancée.

A tel points que ces derniers jours, une pétition a emergé en Angleterre pour demander à ce qu'il ne soit plus autorisé à jouer dans le championnat anglais. La raison ? Haaland serait en fait un robot. Une théorie qui a récolté près de deux millions de signatures.