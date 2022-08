Mercato : Aguero remet en question la décision "étrange" de Man City de vendre Sterling à Chelsea

L'ailier a été transféré de manière surprenante à Chelsea après sept saisons à l'Etihad Stadium.

Sergio Aguero a qualifié "d'étrange" la décision de Manchester City de vendre Raheem Sterling après le transfert de l'international anglais chez les pensionnaires de Stamford Bridge cet été. Le joueur de 27 ans, qui était en fin de contrat en juin 2023, a rejoint Chelsea pour un montant de 60 millions d'euros après avoir passé sept ans à l'Etihad Stadium.

Aguero ne comprend pas la stratégie de Manchester City

Et l'ancien joueur de Manchester City, Sergio Aguero, qui a été contraint de prendre sa retraite l'année dernière en raison de problèmes de santé après un bref passage à Barcelone, a remis en question la logique derrière la sortie de Sterling. "Je ne comprends pas la vente de Sterling", a déclaré Aguero sur sa chaîne Twitch. "Il y a des moments où ils (City) prennent des décisions étranges".

Malgré l'inquiétude d'Aguero, Pep Guardiola a insisté sur le fait que le moment était venu pour Sterling de partir : "Il y a des décisions pour le club et des décisions pour les joueurs. J'ai dit dès le premier jour, depuis que je suis arrivé ici, que vous devez être là où vous voulez être. Raheem a fait cette explosion de quelque chose d'incroyable et d'imprévisible".

"J'ai vu son ambition de marquer plus de buts et de passes décisives grandir. Je dirais que l'impact pour la façon dont il jouait et ne se blessait jamais était au top", a conclu le Catalan. Manchester City a préféré conserver et prolonger Riyad Mahrez, autre joueur offensif qui arrivait en fin de contrat avec le champion d'Angleterre en titre en juin prochain.

La signature de Jack Grealish pour plus de 100 millions d'euros l'été dernier a laissé l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, avec un manque d'options dans les couloirs. Sterling a clairement été jugé superflu, même si Sergio Aguero a laissé entendre que son départ pourrait rendre la vie plus difficile à Erling Haaland, la nouvelle recrue du club.

Commentant les débuts de l'attaquant de Manchester City lors de la défaite du Community Shield contre Liverpool le week-end dernier, Sergio Aguero a ajouté : "Il était trop habitué à l'Allemagne, Erling Haaland pensait qu'il était seul, puis Virgil Van Dijk est arrivé et a dit 'bienvenue en Premier League'".