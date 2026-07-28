Manchester City continue de dessiner les contours de son projet d'avenir, avec pour objectif de s'assurer les services d'un successeur de longue durée à la star espagnole Rodri, l'un des piliers majeurs de l'entrejeu de l'équipe ces dernières années.

Dans ce contexte, le nom de Marc Bernal, jeune talent montant du Barça, a émergé comme l'un des candidats les plus en vue pour rejoindre le champion d'Angleterre, même si le club est conscient de la difficulté de boucler l'opération face à la fermeté du club catalan à l'égard de son joueur.

Des rapports de presse indiquent que la quête de Manchester City d'un remplaçant futur pour Rodri l'a conduit à Marc Bernal, l'un des plus brillants produits de l'académie de « La Masia » du Barça.

Les dirigeants du club anglais estiment que le milieu de terrain espagnol possède les qualités qui le prédestinent à diriger l'entrejeu à l'avenir, grâce à sa capacité à contrôler le rythme du jeu, à son placement remarquable et à son intelligence tactique, autant de qualités qui ont fait de Rodri l'un des meilleurs joueurs à son poste dans le monde.

Un large intérêt anglais pour le talent espagnol

L'intérêt pour Bernal ne se limite pas à Manchester City, puisque Chelsea et Arsenal suivent tous deux l'évolution du joueur âgé de 19 ans, forts d'une grande conviction quant à son potentiel et à sa capacité à briller en Premier League.

Toutefois, sa signature s'annonce extrêmement complexe, après que le Barça a réussi à protéger son joueur avec un contrat courant jusqu'à l'été 2029, assorti d'une clause libératoire colossale d'une valeur de 500 millions d'euros, sans oublier la volonté du joueur de poursuivre sa carrière au « Camp Nou ».

Sur cette base, il semble que l'intérêt de Manchester City s'inscrive davantage dans ses plans à long terme que dans une tentative de conclure une opération lors de la fenêtre de transferts actuelle.

Selon les informations rapportées par le site « CaughtOffside », qui cite des sources proches des agents de joueurs, Manchester City considère Marc Bernal comme l'option la plus en vue pour succéder à Rodri sur le long terme.

Le joueur se distingue par un physique puissant et un grand calme dans la gestion du ballon, en plus de sa capacité à le recevoir sous pression et à construire le jeu depuis l'arrière, autant de caractéristiques qui le rendent adapté au style de jeu de l'équipe.

Bien qu'Arsenal et Chelsea suivent également le joueur, le Barça n'affiche aucune intention de s'en séparer, convaincu qu'il sera l'un des éléments essentiels de l'équipe au cours des prochaines années.

Le Barça repousse toutes les tentations

Le contrat de longue durée et la clause libératoire colossale reflètent la pleine confiance du Barça en Bernal, et confirment également l'attachement du club à son projet sportif ainsi que son refus d'entamer la moindre négociation concernant l'avenir du joueur.

Malgré les spéculations persistantes autour de l'avenir de Rodri, il n'existe à ce jour aucun indice d'une disposition du Barça à se défaire de son jeune talent montant.

Le journal « Mundo Deportivo » a révélé que Manchester United a tenté d'inclure Marc Bernal dans les discussions relatives à l'avenir de Marcus Rashford, mais que le Barça a rejeté l'idée de manière catégorique.

Le joueur a par ailleurs manifesté son attachement à rester au club catalan, convaincu par le projet de l'équipe et fort des assurances reçues de l'entraîneur Hansi Flick lui garantissant qu'il fera partie intégrante de ses plans futurs.

Cette position constitue un message clair adressé à Manchester City, Chelsea et Arsenal, à savoir que Bernal n'est pas un simple jeune talent que l'on peut attirer avec une offre financière alléchante, mais un joueur lié au projet du Barça sur le long terme.

Bien que Manchester City soit convaincu du potentiel de Bernal et de son adéquation pour succéder à Rodri, une démarche pour le recruter à l'heure actuelle s'annonce extrêmement difficile, face à l'attachement du Barça au joueur et à la volonté de ce dernier de rester.

C'est pourquoi le club anglais pourrait continuer de suivre l'évolution du joueur au cours des prochaines saisons, tout en recherchant dans le même temps d'autres options plus réalistes sur le plan financier, en maintenant Bernal dans la liste de ses cibles stratégiques de long terme.