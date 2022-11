Manchester City humilie Ronaldo, le démenti assourdissant

Les champions d'Angleterre ont démenti l'affirmation de Cristiano Ronaldo selon laquelle il était sur le point de rejoindre Manchester City

À l'époque, il a été largement rapporté que City était intéressé par la signature de Ronaldo, alors que Sergio Aguero partait pour le FC Barcelone, que Tottenham demandait une somme exorbitante pour Harry Kane et qu'Erling Haaland du Borussia Dortmund n'était pas encore engagé.

Ronaldo a rejoint United pour 17 millions d'euros et a marqué 18 buts en Premier League lors de sa première saison à Old Trafford.

"J'ai suivi mon cœur", a déclaré Ronaldo à Pier Morgan dans une récente interview qui a provoqué une onde de choc à Manchester et au-delà. Sir Alex Ferguson] m'a dit : "Il est impossible que tu viennes à Manchester City", et j'ai répondu : "D'accord, patron".

"C'était serré. [Pep Guardiola a essayé de me faire signer. Mais mon histoire avec Man Utd avant a fait la différence. Et Sir Alex Ferguson aussi. C'était une décision consciente et le cœur a décidé."

Maintenant, Ronaldo semble avoir joué son dernier match avec United, avec les citations ci-dessus certaines des déclarations plus douces faites dans une interview dans laquelle il a critiqué le manager actuel Erik ten Hag ainsi que le fonctionnement global du cub.

Manchester United n'a pas encore réagi à l'interview - sauf pour enlever une fresque murale d'Old Trafford qui représentait Ronaldo - car ils cherchent des conseils juridiques, mais City a pris ses distances avec l'idée qu'ils étaient proches de signer le Portugais, selon ESPN.

Manchester City a démenti le récit de Cristiano Ronaldo concernant son projet de transfert à l'Etihad Stadium. Des sources ont déclaré à ESPN que l'affirmation de l'attaquant selon laquelle le transfert était "proche" était fausse.

L'attaquant de 37 ans a affirmé dans une interview que le transfert était "proche", mais des sources de City ont insisté sur le fait que ses commentaires ne reflètent pas leur intérêt à l'époque, qui a été décrit comme "léger".