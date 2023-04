Manchester City : Haaland veut déjà effacer Messi

L'attaquant norvégien a marqué 32 buts en championnat et vise les 50 buts historiques de Messi.

Erling Braut Haaland, en plus de tous les records qu'il a déjà battus depuis le début de la saison, a l'occasion d'entrer à nouveau dans l'histoire de la Premier League. Avec 32 buts inscrits cette saison, il n'est plus qu'à deux longueurs du record d'Andrew Cole et d'Alan Shearer (34 buts en une seule saison). Des chiffres qui lui permettront de décrocher son Soulier d'or et qui le placent en bonne position dans la douzième journée de la lutte pour le record de Messi. Haaland se trouve en terrain inconnu, car il se bat véritablement pour l'un de ces records extraordinaires et inatteignables que Messi a établis pendant sa période dorée à Barcelone.

Le champion du monde a réussi à marquer 50 buts en Liga lors de la saison 2011-2012 sous le maillot blaugrana. C'est un exploit époustouflant qui, jusqu'à récemment, semblait impossible pour n'importe quel joueur... jusqu'à ce que Haaland débarque en Angleterre. L'attaquant norvégien a explosé en Premier League, inscrivant 32 buts en 28 matches sous les ordres de Pep Guardiola.

Il reste huit matches à Haaland pour battre le record de Messi

Le natif de Leeds marque un but toutes les 70 minutes et, pour couronner le tout, Haaland n'a pas joué plus d'une heure et dix minutes lors des deux derniers matches. Contre Leicester, il a été remplacé à la mi-temps alors que le résultat était pratiquement acquis. Il y a trois matches, contre Liverpool, l'attaquant était absent par précaution.

Haaland a réussi quatre triplés et cinq doublés cette saison. À huit journées de la fin, Haaland a un défi impossible et improbable à relever pour atteindre les 50 buts de Messi, mais avec le talent de buteur du Norvégien, on ne peut pas en être totalement sûr. Manchester City est engagé dans une lutte nerveuse pour la Premier League contre Arsenal ; City est encore en vie dans deux autres compétitions (Ligue des champions et FA Cup), et l'attaquant est la figure clé dans la course à tous les trophées disponibles.

Haaland dans le rétro

Messi a réussi à marquer quatre buts à deux reprises en 2012 (contre Valence et l'Espanyol) et a continué à marquer des buts en inscrivant six triplés en 37 matches de championnat cette saison-là. Seul Cristiano Ronaldo a été proche d'égaler son total lors de la saison 2014-2015 avec le Real Madrid, mais il a terminé avec 48. Ces chiffres sont réservés aux plus grands joueurs, mais avec Haaland, tout défi impossible à relever devient réalité.