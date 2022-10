Manchester City : Haaland dévoile son modèle dans le foot... et ce n'est pas son père!

Interrogé quant au joueur qu'il prendrait pour exemple, Erling Haaland a fait un choix étonnant.

Erling Haaland est peut-être la plus grande sensation du monde du football actuel. S'il n'a pas encore l'impact d'un Kylian Mbappé, déjà vainqueur de la Coupe du Monde, le Norvégien n'a de cesse de progresser et d'impressionner à chacune de ses sorties.

Pour Haaland, Balotelli est un exemple!

À Manchester City cette saison, Haaland a déjà marqué 15 buts et délivré 3 passes décisives... en seulement 9 rencontres. Il a d'ailleurs explosé le record du nombre de triplés en Premier League, marquant les siens en 8 rencontres de championnat contre 48 pour Michael Owen.

Interrogé par Sky Sports, l'ex-joueur du Borussia Dortmund a évoqué celui qui serait son modèle en terme de rigueur, de talent. S'il aurait pu citer son père, Alf-Inge Haaland, également passé par Manchester City, ou le Brésilien Ronaldo, dont il a souvent fait les louanges, Haaland a préféré invoquer... Mario Balotelli.

Le fantasque Italien, lui aussi passé par City, était l'une des plus grandes promesses du football mondial. Il a, par instants, prouvé son très grand talent mais l'ex-joueur de l'Olympique de Marseille aura trop souvent déçu, notamment en raison de ses frasques et de son comportement non adapté au monde professionnel, ce qui n'empêche pas Haaland de lui rendre hommage : «À qui je confierais la rigueur de ma vie ? À moi-même, parce que je crois beaucoup en mes capacités. Sinon, je choisis Mario Balotelli, parce que c’était peut-être le meilleur que j’aie jamais vu. C’était un très bon garçon. Lui ou moi»