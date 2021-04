Manchester City, Guardiola : "Un aveugle peut réaliser qu’Haaland est fantastique !"

L'attaquant du club de Bundesliga a été lié à un transfert chez le leader de la Premier League et le patron des Citizens admet qu'il est exceptionnel.

Pep Guardiola dit que la meilleure chance pour Manchester City d'arrêter Erling Haaland est de le priver d'occasions de but avant le quart de finale aller de la Ligue des champions contre le Borussia Dortmund ce mardi soir à l'Etihad Stadium. L'international norvégien, véritable phénomène, est devenu l'un des joueurs les plus courtisés d'Europe après avoir marqué 33 buts en 32 apparitions pour le club de Bundesliga cette saison.

Manchester City fait partie des clubs qui ont été fortement liés au transfert de l'attaquant de 20 ans, bien que Pep Guardiola ait déclaré la semaine dernière que les dirigeants de la Premier League ne pourraient peut-être pas se permettre de remplacer Sergio Aguero lorsque l'attaquant partira cet été. "Il est fantastique, tout le monde le sait. Un aveugle peut se rendre compte qu’il est fantastique, il n’est pas nécessaire d’être un manager pour le réaliser", a déclaré Guardiola à propos de Haaland.

Interrogé sur la façon de l'arrêter, l'entraîneur de Manchester City a ajouté : "Les attaquants qui marquent des buts vont marquer plus de buts lorsqu'ils sont dans notre surface. Quand ils ont plus de minutes aussi loin que de notre surface, ils ont moins de chances. Pas seulement Haaland - Vardy, Salah, Gabriel [Jésus], Aguero - tous les attaquants du monde entier, ils veulent être là autant que possible. Donc le meilleur moyen est d'éviter cela autant que possible."

"Une élimination douloureuse contre Lyon"

Avec Manchester City comptant 14 points d'avance en tête de la Premier League, l'équipe de Pep Guardiola a une réelle opportunité de se battre pour le quadruplé cette saison, mais la Ligue des champions reste le trophée le plus difficile à remporter pour les Cityzens, le seul qui manque encore à l'Espagnol depuis son arrivée dans le club anglais. Pep Guardiola a remporté la compétition à deux reprises avec le FC Barcelone mais n'a jusqu'à présent pas réussi à dépasser les quarts de finale avec City en quatre tentatives.

La défaite de la saison dernière face à l'Olympique Lyonnais, qui a terminé septième de Ligue 1 lors de la saison 2019-2020, et le Catalan a admis que c'était douloureux pendant longtemps. "C'est resté dans ma tête pendant des semaines, c'était douloureux, je ne peux pas le nier", a ajouté l'ancien entraîneur du Bayern Munich. "C'était le dernier match de la saison et nous voulions continuer. Nous avons félicité Lyon, accepté que nous ne l'avons pas bien fait ou que nous ne méritions pas de passer."

"C'était douloureux mais à la fin que pouvions-nous faire ? Après quelques jours, il faut se réveiller et se préparer pour la saison prochaine. Nous sommes de nouveau en quarts de finale pour réessayer, mais les défaites ont fait mal", a conclu Pep Guardiola. Une nouvelle élimination en quarts de finale face au Borussia Dortmund ferait tache pour le Manchester City de Pep Guardiola qui est largement favori de cette double confrontation.