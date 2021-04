"L'UEFA et la FIFA ont tué les joueurs!" - Guardiola défend la politique de rotation de Manchester City

L'Espagnol dit qu'il n'a pas d'autre choix que de continuer à faire des changements en raison d'un calendrier trop surchargé.

Pep Guardiola a défendu sa politique de rotation alors que Manchester City est encore en course pour remporter un quadruplé cette saison, tout en affirmant que "l'UEFA et la FIFA ont tué les joueurs" avec leurs choix de calendrier. Pep Guardiola a apporté six changements à son onze de départ alors que Manchester City se rapprochait encore du titre de Premier League en battant Leicester City 2-0 au King Power Stadium samedi.

Le tacticien espagnol a promis de continuer à bricoler son onze de départ avant un quart de finale de la Ligue des champions avec le Borussia Dortmund, insistant sur le fait que ses joueurs ne devraient pas jouer trois matchs en une semaine sans repos approprié. "Ce sont des êtres humains, ce ne sont pas des machines", a déclaré Guardiola aux journalistes. "Je connais les joueurs, certains sont bouleversés tout le temps parce qu'ils veulent jouer tous les jours mais ce n'est pas possible".

"Pour participer à toutes les compétitions cette année sans spectateurs, dans la compétition la plus courte jamais organisée, (si) vous ne faites pas de rotation, vous ne participez pas à toutes les compétitions et vous ne serez pas dans la position dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Bien sûr, ils peuvent jouer, ils ont une mentalité incroyable mais ils ont besoin de repos. L'UEFA et la FIFA ont tué les joueurs parce que c'est trop", a ajouté l'Espagnol.

"Ce n'est pas viable"

"Nous n'avons pas eu un seul en milieu de semaine libre depuis le début de saison, pas même un. Il n'y a aucun joueur qui puisse soutenir (ceci), pas seulement physiquement mais mentalement, pour être prêt chaque jour à affronter des adversaires pour gagner le match. C'est impossible. Je fais tourner, je suis un génie," bravo Pep ", mais quand on perd et que je fais tourner, les gens disent "pourquoi faire tourner ? Il faut jouer les joueurs comme d'habitude". Mais ce n'est pas viable. Le prochain match, nous allons jouer des jambes fraîches et contre Leeds United, plus que jamais, des jambes fraîches", a conclu Pep Guardiola.

Manchester City a également une confrontation en demi-finale de la FA Cup contre Chelsea et un affrontement final de la Carabao Cup avec Tottenham à jouer plus tard ce mois-ci. S'ils parviennent à atteindre la finale de la FA Cup et de la Ligue des champions, l'équipe de Guardiola disputera un total de 15 matches supplémentaires avant la fin de la saison en cours. Manchester City affrontera Dortmund mardi après seulement deux jours complets de repos avant de se préparer à leur rencontre de haut niveau avec Leeds le week-end prochain.

Manchester City pourrait se faciliter la vie s'ils récoltaient au moins 11 points lors de leurs trois prochaines sorties en Premier League, ce qui leur suffirait pour décrocher le titre. Pep Guardiola serait alors en mesure d'apporter des changements importants pour les quatre derniers matchs de son équipe tout en alignant son onze de départ le plus fort dans les différentes coupes. City a déjà prouvé qu'ils avaient suffisamment de force pour rivaliser sur quatre fronts, et si leur manager continue de gérer efficacement les minutes au cours des dernières semaines de la campagne, peu de gens parieraient contre eux dans leur route pour un quadruplé historique.