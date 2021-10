Manchester City : Guardiola tente d'explique la défaite face à Crystal Palace

Le coach citizien est revenu sur la défaite face aux Eagles et a tenté de l'expliquer.

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, n'était pas satisfait des décisions d'expulser Aymeric Laporte et de refuser le but de Gabriel Jesus, alors que son équipe s'est inclinée 2-0 contre Crystal Palace.

Guardiola n'a pas aimé

Wilfried Zaha a ouvert le score en début de match avant que Laporte ne reçoive un carton rouge direct pour avoir fait tomber l'attaquant ivoirien dans une position prometteuse.

Jesus pensait avoir arraché l'égalisation malgré le désavantage numérique de City, mais son but a été refusé pour un hors-jeu marginal après une vérification VAR, et Conor Gallagher a porté le score à 2-0 en fin de match pour sceller le résultat.

Le défenseur de Leicester City Jonny Evans a commis une faute presque identique à celle pour laquelle Laporte a été expulsé plus tôt dans la rencontre, mais il n'a reçu qu'un carton jaune.

Guardiola, qui n'a pas pu marquer son 200e match de Premier League par une victoire, a révélé sa frustration quant à l'incohérence des décisions prises et a affirmé que son équipe a bien joué pendant de longs moments, malgré l'erreur qui a conduit au premier but.

"Beaucoup de choses ont mal tourné", a déclaré Guardiola à la BBC après le match. "Nous avons concédé un premier but, nous avons joué une bonne première mi-temps mais en même temps il y a eu l'expulsion et l'interprétation de l'arbitre.

"Les fans étaient derrière nous mais malheureusement le but a été refusé. Cet après-midi, Jonny Evans a reçu un carton jaune pour la même action. C'est une interprétation de l'arbitre. Nous avons fait une erreur pour le but et pour le second, un carton jaune ou rouge, cela dépend de l'arbitre.

"C'est la VAR. C'était un carton jaune à Leicester, un rouge ici. Les arbitres sont les patrons et ils décident. Le but que nous avons encaissé était notre erreur."