Manchester City : Guardiola s'en va ? La vérité éclate

Le manager de City est sous contrat avec le club de Premier League jusqu'à l'été 2027, mais il est pressenti pour quitter son poste à la fin de la saison 2025-2026.

Malgré le mystère qui plane sur l'avenir de Guardiola, les dirigeants de City insistent sur le fait qu'ils ignorent tout des projets de leur entraîneur, selon ESPN. Des sources proches de l'agence qui représente Guardiola ajoutent que toute information concernant l'avenir du manager de City est « strictement confidentielle ». Ces rumeurs seraient alimentées par des échanges entre dirigeants, agents et joueurs de clubs rivaux, mais les discussions autour d'un départ potentiel de Guardiola cet été persistent, et il ne serait guère surprenant que ce soit la dernière saison du Catalan à la tête de l'équipe de Premier League.

Guardiola a connu un succès phénoménal à l'Etihad Stadium, remportant six titres de Premier League, la FA Cup, la Carabao Cup à deux reprises et la Ligue des Champions. Pourtant, selon le Mirror, les dirigeants de Manchester City n'appréhendent pas son départ. Une décision est attendue cette saison quant à un éventuel départ de Guardiola ou son maintien au contrat. City estime avoir les bases nécessaires pour assurer une transition réussie après son départ.

Le président de City, Khaldoon-Al-Mubarak, devrait solliciter l'avis de Guardiola concernant d'éventuels remplaçants, le club souhaitant tirer les leçons des échecs de ses rivaux. Manchester United peine à retrouver son niveau depuis la retraite de Sir Alex Ferguson en 2013, tandis qu'Arsenal a également du mal à remporter des trophées sans Arsène Wenger à sa tête.

Manchester City aurait déjà établi une liste de trois candidats potentiels pour remplacer Guardiola : Enzo Maresca, Xabi Alonso et Cesc Fabregas. Maresca a déjà admis avoir discuté avec City lorsqu'il était à la tête de Chelsea, une des raisons qui ont finalement conduit à son départ de Stamford Bridge en début d'année.