Guardiola a déclaré qu'il « comprendrait » si Ederson choisissait de quitter Manchester City.

Ederson aurait l'intention de quitter City cet été, alors qu'il est question d'un transfert en Pro League saoudienne. La saison prochaine, le joueur de 30 ans devra se battre pour conserver sa place de numéro 1 devant Stefan Ortega et, bien que Guardiola ait déclaré qu'il « aimerait beaucoup » le voir rester, son avenir pourrait se jouer ailleurs qu'à l'Etihad. Aujourd'hui, l'entraîneur de City a réitéré son désir de voir Ederson rester, mais ne lui en voudra pas s'il part.

Il a déclaré à TNT Sports : « J'aimerais qu'Éderson décide de son avenir le plus tôt possible. J'espère seulement qu'il restera avec nous. C'est une personne que j'aime, que je veux. C'est un « porterazo » (grand gardien). S'il doit partir... avec toute la douleur dans le cœur, je comprendrai ».

Ederson a joué 332 fois pour City depuis qu'il a signé en provenance de Benfica en 2017 et il a aidé l'équipe à remporter un grand nombre de titres de Premier League, de FA Cups et de Carabao Cups, ainsi que la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs de la FIFA. Cependant, ses pouvoirs pourraient diminuer à mesure que son nombre d'erreurs augmente et il pourrait être préférable pour les deux parties de se séparer cet été.

L'équipe d'Ederson City poursuit sa campagne de pré-saison contre Chelsea le 3 août, avant d'affronter Manchester United lors du Community Shield à Wembley sept jours plus tard. Elle entamera la nouvelle saison de Premier League le 18 août, à l'extérieur, face à Chelsea.