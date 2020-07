Manchester City, Guardiola nomme l'adversaire qui lui a donné le plus de fil à retordre

Pep Guardiola a donné une interview dans laquelle il évoque les adversaires qui lui ont donné le plus de fil à retordre.

Quelle est l'équipe qui a le plus compliqué la vie de Pep Guardiola dans sa longue et riche carrière ? Non, ce n'est pas le de José Mourinho...

Real Madrid - Les confidences de Varane sur Zidane et Benzema

"Si vous me dites quel a été mon rival le plus difficile à déchiffrer et à jouer, c'est bien . Les premières années quand je suis arrivé en , Liverpool était un peu plus faible que maintenant", a affirmé le coach ibérique avant de dévoiler les raisons de son choix.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

✅ Más que el Real Madrid de Mourinho

✅ Más que el mejor Bayern de Múnich



"El rival más duro al que me he enfrentado en mi carrera es este Liverpool"



No te pierdas nuestra entrevista en exclusiva con Pep Guardiola en #DAZN pic.twitter.com/gRG7wVSgmR — DAZN España (@DAZN_ES) July 31, 2020

"Si vous vous laissez dominer, ils vous enferment dans la surface et vous ne pouvez pas vous échapper. Quand vous les dominez, ils courent dans l'espace comme personne d'autre. Ils reculent très rapidement. Ils sont très forts stratégiquement. Leurs joueurs ont une grande force mentale. Klopp est le rival qui m'a le plus fait réfléchir à la façon de le battre", a-t-il expliqué.