Manchester City : Guardiola n'y croit plus

Pep Guardiola a réfuté les suggestions selon lesquelles Manchester City pourrait réitérer son incroyable triplé de la saison dernière.

City est en pleine forme, toutes compétitions confondues, puisqu'il a remporté ses neuf derniers matches consécutifs. Le club se rapproche de Liverpool dans la course au titre et semble être l'équipe la plus forte en FA Cup et en Ligue des champions.

De plus, Guardiola dispose d'un effectif complet avec les retours de John Stones, Kevin De Bruyne et du meilleur buteur Erling Haaland. Toutefois, l'entraîneur n'est pas satisfait par les rumeurs qui circulent dans les médias selon lesquelles son équipe pourrait remporter un nouveau triplé.

"99.9% de chance"

"Oui, un sextuple et un septuple. C'est un conte de fées, c'est plus compliqué que ça", a déclaré Guardiola en conférence de presse. "Il faut essayer de battre Everton et nous verrons ce qui se passera. Il y a 99,99 % de chances que nous ne gagnions pas le triplé. Si c'était facile, une autre équipe - United à l'époque - le referait".

"Ce n'est pas facile, même pas de gagner à Brentford. Ce que j'aime, c'est la satisfaction à Luton Town quand nous sommes en difficulté et que nous gagnons, et la célébration dans le vestiaire, c'est ce que j'aime dans mon équipe. Gagner à Brentford alors que la saison dernière nous ne pouvions pas les battre. Cette satisfaction", a ajouté Guardiola. "Tout est si difficile dans ce métier, ce que nous avons fait dans le passé ne garantit rien. Il faut tout refaire tous les trois jours pour rester dans le coup jusqu'à la fin. Ce qui me plaît, c'est que nous sommes toujours là".