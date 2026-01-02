Manchester City : Guardiola garde son calme malgré tout

City n'a pas marqué pour la première fois en dix matchs de championnat et a perdu Nico Gonzalez et Savinho sur blessure. Guardiola, cependant, affichait un sourire lors de son interview d'après-match.

« Bien », a été la première réponse de Guardiola lorsque Sky Sports lui a demandé son avis sur ce match nul et vierge. City, qui avait arraché une victoire 2-1 lors de son dernier match à Nottingham Forest grâce à un but tardif de Rayan Cherki, a eu du mal à se créer des occasions en première mi-temps au Stadium of Light, hormis le but refusé à Bernardo Silva en début de rencontre.

Les Citizens se sont améliorés après la pause et Savinho a manqué deux occasions coup sur coup avant de sortir sur blessure. Phil Foden a vu sa frappe repoussée sur la ligne alors que City accentuait la pression, tandis que Tijjani Reijnders a gâché une occasion dans la surface en toute fin de match.

Bien que Guardiola ait déploré l'incapacité de son équipe à concrétiser ses nombreuses occasions, il est resté positif quant à leur performance.

Guardiola a déclaré à Sky Sports : « Bien. On prend le point. La seconde période a été excellente. On n'arrivait pas à marquer dans les six mètres. Combien de fois nous sommes-nous retrouvés face au gardien ou à l'autre attaquant sans parvenir à conclure ? Forcément, ils sont très dangereux. Je suis vraiment satisfait de la performance de l'équipe, surtout en seconde période.

« On s'est créé beaucoup d'occasions contre cette équipe dans ce stade, surtout en seconde période. En première période, on a eu du mal, tout simplement parce qu'on avait du mal à résister à leur pressing, mais Rodri nous a fait la deuxième passe décisive pour casser les lignes et on a pu jouer. La seconde période a été bien meilleure. Ils sont tellement physiques. Ils sont tellement forts, donc ce n'est pas une surprise. On prend le point. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir [jusqu'à la fin de la saison]. Le résultat est ce qu'il est. »