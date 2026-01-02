Pep Guardiola Manchester City 2025Getty Images
Hocine Harzoune

Manchester City : Guardiola garde son calme malgré tout

Pep Guardiola était de bonne humeur après le match nul 0-0 de Manchester City à Sunderland, même si cela signifie que son équipe accuse désormais quatre points de retard sur Arsenal dans la course au titre de Premier League.

 City n'a pas marqué pour la première fois en dix matchs de championnat et a perdu Nico Gonzalez et Savinho sur blessure. Guardiola, cependant, affichait un sourire lors de son interview d'après-match.

« Bien », a été la première réponse de Guardiola lorsque Sky Sports lui a demandé son avis sur ce match nul et vierge. City, qui avait arraché une victoire 2-1 lors de son dernier match à Nottingham Forest grâce à un but tardif de Rayan Cherki, a eu du mal à se créer des occasions en première mi-temps au Stadium of Light, hormis le but refusé à Bernardo Silva en début de rencontre.

Les Citizens se sont améliorés après la pause et Savinho a manqué deux occasions coup sur coup avant de sortir sur blessure. Phil Foden a vu sa frappe repoussée sur la ligne alors que City accentuait la pression, tandis que Tijjani Reijnders a gâché une occasion dans la surface en toute fin de match.

Bien que Guardiola ait déploré l'incapacité de son équipe à concrétiser ses nombreuses occasions, il est resté positif quant à leur performance.

Guardiola a déclaré à Sky Sports : « Bien. On prend le point. La seconde période a été excellente. On n'arrivait pas à marquer dans les six mètres. Combien de fois nous sommes-nous retrouvés face au gardien ou à l'autre attaquant sans parvenir à conclure ? Forcément, ils sont très dangereux. Je suis vraiment satisfait de la performance de l'équipe, surtout en seconde période.

« On s'est créé beaucoup d'occasions contre cette équipe dans ce stade, surtout en seconde période. En première période, on a eu du mal, tout simplement parce qu'on avait du mal à résister à leur pressing, mais Rodri nous a fait la deuxième passe décisive pour casser les lignes et on a pu jouer. La seconde période a été bien meilleure. Ils sont tellement physiques. Ils sont tellement forts, donc ce n'est pas une surprise. On prend le point. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir [jusqu'à la fin de la saison]. Le résultat est ce qu'il est. »

