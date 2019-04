Manchester City, Guardiola félicite ses protégés

Pep Guardiola, l'entraineur de Manchester City, a loué son équipe à la suite de la précieuse victoire obtenue contre Burnley.

Manchester City n'a pas manqué à sa tâche ce dimanche lors de son déplacement à Burnley. En dépit d'une opposition accrocheuse et aussi quelques évènements contraires (pénalty non sifflé), les Eastlands ont réussi à assurer les trois points. Trois points qui les rapprochent encore un peu plus du titre du champion.

"On savait que dans ce genre de matches il faut jouer avec l'envie. Quatre-vingt-douze points, c'est incroyable. C'est entre nos mains, on doit gagner les deux prochains matches...", s'est félicité Pep Guardiola, le manager de l'équipe.



Le technicien catalan a admis que ce duel face aux Clarets avait tout d'un piège et que ses hommes ont su rester solidaires et ne pas se décourager après une succession d'occasions non converties. "Le terrain était sec, c'était compliqué de jouer rapidement, a-t-il souligné. Mais en deuxième période, on voulait vraiment gagner - comme à Old Trafford - et on a inscrit les trois points. Il reste deux matches. C'est une victoire importante. En première mi-temps, on ne s'est pas créé beaucoup d'occasions mais c'est comme ça".

Lors de la prochaine journée, City, qui reste sur 11 succès de rang en PL, va croiser le fer contre Leicester à domicile. Puis, lors de la dernière journée, les Sky Blues se rendront chez , qui lutte pour sa survie en .